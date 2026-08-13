Sonnenfinsternis: Wann Sie wo die nächste erleben können

Nach der Sonnenfinsternis 2026 ist vor dem nächsten Himmelsschauspiel: 2027 wird es erneut eine totale Sonnenfinsternis geben - auch in einem europäischen Land.

Für viele Menschen auf Mallorca war die totale Sonnenfinsternis ein ganz besonderer Moment. Teilweise reisten sie aus aller Welt an, um das seltene Ereignis zu erleben. 13.08.2026 | 8:00 min

Das nächste Schauspiel am Himmel wirft schon seine Schatten voraus: Auch im Jahr 2027 ist in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu erwarten - allerdings mit einer deutlich geringeren Verdeckung der Sonne als in diesem Jahr. Mit Blick auf den Sonnenstand könnte es jedoch Vorteile geben, wie der Direktor des Zeiss-Großplanetariums, Tim Florian Horn, betont.

Zum Himmelsschauspiel am Mittwochabend, bei dem die Sonne immerhin bis zu 90 Prozent vom Mond verdeckt wurde, sagte Horn: "Es war herausfordernd, dass die Sonne so tief am Horizont stand." Dadurch sei die Sonne in der Stadt zum Teil hinter Häusern verschwunden und für Schaulustige nicht mehr sichtbar gewesen. Nächstes Jahr werde das Beobachten einfacher:

Die nächste Sonnenfinsternis ist früher am Tag, ist höher am Himmel. „ Tim Florian Horn, Direktor des Zeiss-Großplanetariums

Der Himmel über Mallorca ist zum Schauplatz eines seltenen Himmelsspektakels geworden: eine totale Sonnenfinsternis bei Sonnenuntergang. 13.08.2026 | 2:29 min

Nächste Sonnenfinsternis in Deutschland am 2. August 2027

Die nächste partielle Sonnenfinsternis in Deutschland ist am 2. August 2027 zu sehen. Eine totale Sonnenfinsternis wird es an diesem Tag in Teilen von Spanien, Nordafrika und der Arabischen Halbinsel geben.

Millionen Menschen verfolgten bereits gestern die erste totale Sonnenfinsternis über dem spanischen Festland seit mehr als einem Jahrhundert.

Und Spanien bekommt gleich noch ein drittes Himmelsschauspiel innerhalb von rund anderthalb Jahren: Eine ringförmige Finsternis am 26. Januar 2028, die unter anderem auch in Südamerika zu beobachten sein wird. In Deutschland wird erst 2081 wieder eine totale Sonnenfinsternis zu sehen sein - aber nur im äußersten Süden.

Alle Hintergründe zu dem Himmelsschauspiel Sonnenfinsternis erklärt Harald Lesch im Interview.

"Es war ein Highlight der Wissenschaften", berichtet Astrophysiker Harald Lesch aus Palma de Mallorca. Die Sonnenfinsternis habe für einen massiven Andrang auf der Insel gesorgt. 12.08.2026 | 4:21 min

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Quelle: dpa