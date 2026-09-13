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Panorama

Wetter in Deutschland: Bis zu 30 Grad zu Wochenbeginn

Heißes Wetter zu Wochenbeginn erwartet:Sommer-Comeback im September: Bis zu 30 Grad möglich

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Kommt der Sommer zurück? Zumindest kurz: Zu Wochenbeginn sind in Deutschland bis zu 30 Grad möglich. Ab Mittwoch soll es wieder wechselhafter und kühler werden.

Özden Terli, Leonie Imhäuser, Dr. Katja Horneffer, Christa Orben

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung

12.09.2026 | 1:19 min

Sommer-Gefühle Mitte September: Zu Wochenbeginn wird es noch einmal warm bis heiß in großen Teilen Deutschlands. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten bis 27 Grad, am Dienstag können es am Oberrhein sogar 30 Grad werden, wie es in der Vorhersage heißt. Danach ist wechselhaftes und kühleres Wetter in Sicht.

Montag: Überwiegend trocken

Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt überwiegend trocken. Ein geringes Schauerrisiko deutet sich im Westen und Südwesten und dort besonders im Bergland an, wie Markus Eifried von der DWD-Wettervorhersagezentrale

mitteilte. Schauer sollten jedoch auch dort die absolute Ausnahme sein. Die Maximal-Temperaturen steigen auf 17 Grad im Nordosten und 27 Grad im Südwesten.

Dienstag: Voraussichtlich wärmster Tag

Für Dienstag sagt der DWD freundliches Wetter vorher, die 25-Grad-Marke wird mit Ausnahme des Nordens vielerorts überschritten - das ist die Temperatur, ab der Meteorlogen von einem Sommertag sprechen. Es ist freundlich, nur im Nordwesten verdichten sich die Wolken und es regnet. Hier macht sich schon eine Kaltfront bemerkbar, die sich anschließend ausbreitet.

Mittwoch: Wieder wechselhafter

Am Mittwoch schwenkt das Regengebiet in den Südosten. "Auch nordwestlich davon bleibt es wechselhaft - von der Nordsee werden Schauer oder auch kurze Gewitter landeinwärts geschaufelt", wie Eifried mitteilte. Die Höchstwerte pendeln sich nun bei etwa 20 Grad ein. Wechselhaft geht es weiter.

Tendenziell ist die Niederschlagsneigung im Nordwesten stärker ausgeprägt als im Süden oder Südosten.

Markus Eifried, DWD-Wettervorhersagezentrale

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Quelle: dpa
Über das Wetter berichtete die heute-Sendung am 12.09.2026 ab 19 Uhr.
Thema
Wetter

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