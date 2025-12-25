  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Silvester-Wetter: Droht ein weißer Jahreswechsel?

Weißes Silvester möglich:Kein Schnee zu Weihnachten - aber zum Jahreswechsel?

|

Weiße Weihnachten fallen aus - doch zum Jahreswechsel könnte der Winter zurückschlagen. Der DWD warnt vor eisigen Nächten, Glatteisgefahr und regional möglichem Schneefall.

Kirche in verschneiter Winterlandschaft mit Feuerwerk in Sonthofen, Deutschland. (Archiv)

Trotz kalter Temperaturen teils unter dem Gefrierpunkt gibt es auch in diesem Jahr keine flächendeckenden weißen Weihnachten in Deutschland. Die Wetteraussichten für den ersten Weihnachtstag.

25.12.2025 | 0:14 min

Auf weiße Weihnachten hoffen die meisten vergebens, aber vielleicht gibt es ein weißes Silvester. Zum Jahreswechsel sei "ein markanter Wintereinbruch durchaus möglich", sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Eine östliche Strömung bringt kalte Festlandsluft zu uns, wie Meteorologe Marco Manitta erklärt. "Diese sorgt in den kommenden Tagen für eisige Temperaturen." Schnee werde es über die Weihnachtstage für die meisten Menschen nicht mehr geben.

Freitag wird es noch kälter

Aber es wird noch kälter: In der Nacht zum Freitag kühlt die Luft weiter ab. "Verbreitet tritt mäßiger Frost mit Temperaturen zwischen minus eins und minus neun Grad auf." Besonders im Osten muss lokal sogar mit strengem Frost bis minus zwölf Grad gerechnet werden, so der DWD.

Landschaft mit Schnee und Skifahrer neben Landschaft ohne Schnee.

Wo es an den Feiertagen schneien könnte und wie sich die Chancen auf weiße Weihnachten über die Jahre verändert haben. Die Analyse mit Meteorologin Katja Horneffer bei ZDFheute live.

23.12.2025 | 17:46 min

Am zweiten Weihnachtstag gelangt zunehmend feuchtere und etwas mildere Luft ins Land. Das macht sich vor allem durch zunehmende tiefe Bewölkung bemerkbar. "Während die Mitte und der Süden noch am längsten von der eingeflossenen trockenen Festlandsluft profitieren und bei viel Sonnenschein auch die letzten Hochnebelfelder aufgelöst werden, breiten sich im Norden zunehmend Hochnebelfelder aus", so Manitta.

Warnung vor Sprühregen und Glatteis

Örtlich kann es dabei zu Sprühregen kommen. "Vor allem in den Mittelgebirgen besteht stellenweise Glatteisgefahr, da die Temperaturen dort im Frostbereich verbleiben", betont der Meteorologe. Ansonsten liegen die Werte zumindest tagsüber meist im Plusbereich. Die Nächte bleiben jedoch, abgesehen vom äußersten Norden, weiterhin frostig.

Hier warnt der DWD vor Schnee

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Ein Blick in die neue Woche deutet schließlich auf eine allmähliche Wetterumstellung hin. Das wetterbestimmende Hoch etabliert sich über dem Nordatlantik zwischen den Britischen Inseln und Island. Zusammen mit tiefem Luftdruck über Skandinavien und Osteuropa ermöglicht diese Konstellation das Vordringen von Polarluft nach Deutschland.

Mit der Kaltluft erreichen uns auch Niederschläge, die zunehmend bis in tiefe Lagen als Schnee fallen können.

Marco Manitta, Meteorologe

Verschneite Landschaft

Weiße Weihnachten vom 24. bis 26. Dezember werden in den meisten Regionen Deutschlands immer seltener. Flächendeckend gab es zuletzt 2010 Schnee an allen drei Festtagen.

23.12.2025 | 0:56 min



Quelle: dpa
Über das Thema berichtete heute xpress am 25.12.2025 ab 12:30 Uhr.
Themen
WeihnachtenWetter

Mehr zu Schnee und Weihnachten

  1. Tautropfen bedecken die Nadel einer Fichte.

    Frostig, aber nur wenig Schnee:Warum es diesmal wieder "ein grünes Weihnachten" wird

    mit Video17:46
  2. Skifahrer genießen Schnee und Sonne am ersten Skitag auf der Zugspitze (2962 m) nahe Grainau und Garmisch-Partenkirchen in Süddeutschland am 28. November 2025.

    Saison 2025/26:Skigebiete: "Nur mit dem Winter hat man keine Chance mehr"

    von Sophie Burkhart und Cordelia Strauß
    mit Video2:04
  3. Eine Christbaumkugel hängt in einem schneebedeckten Weihnachtsbaum. (Symbolbild)

    Weiße Weihnachten:Wo an Heiligabend Schnee fallen könnte

    mit Video1:16
  4. Schnee bedeckt einen Weihnachtsbaum und den Baumschmuck am 01.12.2023 in Grimma, Sachsen.

    Schnee dank Wetterumschwung möglich:Wo gibt es dieses Jahr die Chance auf weiße Weihnachten?

    mit Video5:24