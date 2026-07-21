Schwimmbadbesuch wird teurer, Zubehör aber günstiger

Der Schwimmbadbesuch hat sich in Deutschland überdurchschnittlich verteuert. Dafür ist die Ausrüstung teils günstiger geworden.

Der Sprung ins kühle Wasser wird teurer: Eintrittspreise für Schwimmbäder sind um 3,6 Prozent gestiegen und liegen damit über der Inflation. Immerhin: Badeausrüstung ist aktuell günstiger. 21.07.2026 | 0:37 min

Wer diesen Sommer ins kühle Nass springen will, muss für den Schwimmbadeintritt etwas tiefer in die Tasche greifen. Im Juni 2026 kostete nach Angaben des Statistischen Bundesamts der Besuch eines Schwimmbads 3,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit verteuerten sich Eintrittspreise deutlich stärker als die allgemeine Teuerungsrate von 2,3 Prozent.

Für den perfekten Tag im Schwimmbad braucht es zudem die richtige Ausrüstung. Wer sich für den Badetag neu ausstatten wollte, zahlte im Juni 2026 weniger als noch im Jahr zuvor. Sonnenschirme kosteten 0,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Auch Sport- oder Badebekleidung für Damen war um 1,1 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Die Sport- oder Badebekleidung für Herren kostete 1,7 Prozent weniger.

Wie weit ist es bis zum nächsten Bad?

Doch nicht nur der Preis entscheidet darüber, wie teuer ein Tag im Freibad wird. Auch der Weg dorthin spielt für viele eine Rolle. Laut Deutschlandatlas für das Jahr 2024 betrug die Fahrzeit mit dem Auto zum nächsten Natur- oder Freibad im Mittel zehn Minuten, das nächste Hallenbad war demnach im Durchschnitt nach zwölf Minuten erreicht.

Anders sieht es in einigen ländlichen Regionen aus: In Teilen von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, des nördlichen Sachsen-Anhalt sowie in Regionen von Rheinland-Pfalz dauerte die Fahrt häufig mehr als 20 Minuten.

Bundesweit gibt es nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen rund 2.800 Freibadangebote und knapp 600 Naturbäder.

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Quelle: dpa, Reuters