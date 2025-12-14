Brown-Universität in den USA: Tote und Verletzte nach Schüssen

An der renommierten Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island hat ein Bewaffneter um sich geschossen. Mehrere Menschen wurden getötet oder verletzt.

Ein Schütze hat an einer Elite-Universität in der Stadt Providence im US-Bundesstaat Rhode Island zwei Menschen getötet. Neun weitere Menschen seien nach neuen Erkenntnissen bei dem Angriff an der Brown University am Samstag schwer verletzt worden, teilte der Bürgermeister der Stadt, Brett Smiley, auf einer Pressekonferenz mit. Zuvor hatte er von acht Verletzten gesprochen.

Acht Verletzte in kritischem Zustand

Bei allen Toten und Verletzten handele es sich um Studierende, sagte er. Acht der neun Verletzten befänden sich in kritischem Zustand. Der Täter sei noch auf der Flucht. Auf dem Campus wurde eine Ausgangssperre verhängt.

Die Hintergründe der Schüsse an der Hochschule blieben zunächst noch unklar. US-Präsident Donald Trump sagte vor Reportern im Weißen Haus, er sei über die Lage unterrichtet worden, die er als "schrecklich" bezeichnete.

Alles, was wir im Moment tun können, ist, für die Opfer und für die Schwerverletzten zu beten. „ US-Präsident Donald Trump

Fahndung nach Schützen wegen Weihnachtseinkäufen erschwert

Die Brown University hatte am Samstagnachmittag (Ortszeit) mitgeteilt, dass es infolge von Schüssen mehrere Opfer gebe. Die Universität gehört zur sogenannten "Ivy League", den Elite-Universitäten im Nordosten der USA. Der Schütze schoss nach Angaben der Polizei in einem Gebäude um sich, in dem Ingenieurwesen und Physik unterrichtet werden. In dem Gebäude fanden zum Zeitpunkt des Schusswaffenangriffs Prüfungen statt.

Der schwarz gekleidete Täter habe das Gebäude inzwischen verlassen und sei zu Fuß geflüchtet. Nach Berichten von Augenzeugen trug der Schütze auch eine Maske. Eine Waffe wurde zunächst nicht gefunden. Die Fahndung wurde Medienberichten zufolge dadurch erschwert, dass die Innenstadt von Providence wegen Weihnachtseinkäufen und Konzerten überfüllt war.

Studentinnen und Studenten schildern Angst auf dem Campus

Der Student Chiang-Heng Chien berichtete dem lokalen Fernsehsender WJAR, er habe mit drei anderen Studenten in einem Labor gearbeitet, als er die Warnung vor einem Schützen erhalten habe. Sie hätten dann etwa zwei Stunden lang unter Schreibtischen gewartet.

Die Studentin Katie Sun sagte der Campuszeitung "Brown Daily Herald", sie habe Schüsse gehört, als sie in einem Gebäude in der Nähe gelernt habe. Sie sei in ihr Wohnheim gerannt und habe alle ihre Sachen zurückgelassen.

Es war ehrlich gesagt ziemlich beängstigend. Die Schüsse schienen von da zu kommen, wo sich die Unterrichtsräume befinden. „ Katie Sun, Studentin

Vize-Polizeichef O'Hara appellierte an die Menschen auf dem Campus, die Ausgangssperre "sehr ernst" zu nehmen. Wer sich nicht auf dem Campus befinde, solle bitte nicht dorthin kommen. Die südlich von Boston gelegene Stadt Providence hat rund 200.000 Einwohner und ist die Hauptstadt des Bundesstaats Rhode Island in den USA.

Keine Festnahme trotz früherer Berichte

Zunächst hatte es am Samstag (Ortszeit) Berichte gegeben, dass der Schütze gefasst worden sei. Auch US-Präsident Donald Trump hatte dies auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, das stellte sich aber als falsch heraus.

An Schulen und Hochschulen in den USA kommt es immer wieder zu Schusswaffenangriffen. Versuche, die laxen Waffengesetze zu verschärfen, scheitern jedoch regelmäßig am Widerstand der konservativen Republikaner und der mächtigen Waffenlobby. Präsident Trump ist ein entschiedener Befürworter des Rechts auf Waffenbesitz.