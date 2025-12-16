Nach Schüssen an US-Universität: Fahndung wieder aufgenommen

An der US-Universität Brown hat ein Bewaffneter zwei Studierende getötet und weitere verletzt. Ein Verdächtiger wurde freigelassen. Nun beginnt die Fahndung von Neuem.

Die Suche nach dem Schützen bei einem Angriff an der Brown University wird fortgesetzt. Quelle: epa

Nach den tödlichen Schüssen an der Brown University haben die US-Behörden die Fahndung nach dem flüchtigen Täter wieder aufgenommen. Bei dem Angriff am Samstag waren zwei Studierende getötet und sieben weitere verletzt worden.

Ein am Wochenende festgenommener Verdächtiger wurde am Montag wieder freigelassen, wie die Ermittler mitteilten. Die Nachricht, dass der Schütze weiter auf freiem Fuß ist, versetzte die Stadt Providence im Bundesstaat Rhode Island erneut in Anspannung.

An der Brown University im Bundesstaat Rhode Island sind bei einem Schusswaffenangriff zwei Studenten getötet worden. Ein Überwachungsvideo soll den mutmaßlichen Täter zeigen. 14.12.2025 | 0:22 min

FBI: Täter ist bewaffnet und gefährlich

Die Polizei ging am Montag von Tür zu Tür, um nach Aufnahmen von privaten Überwachungskameras zu suchen. Zudem veröffentlichten die Ermittler Videos, die einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts zeigen. Die Bundespolizei FBI setzte eine Belohnung von 50.000 Dollar für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen. Dieser sei bewaffnet und gefährlich, hieß es. Als Tatwaffe wurde eine Pistole identifiziert.

Der Angriff hatte sich am Samstag in einem Unterrichtsraum für Ingenieurswesen und Physik ereignet. Die Ermittler hatten am Sonntag zunächst einen Mann festgenommen. Später hieß es jedoch, es gebe keine Grundlage für einen Verdacht gegen ihn. Die Ermittlungen hätten nun eine andere Richtung eingeschlagen, sagte der Generalstaatsanwalt. Die renommierte Universität sagte als Reaktion auf die Tat alle Vorlesungen und Prüfungen für den Rest des Jahres ab.

An der Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island hat ein Bewaffneter zwei Studierende getötet und neun weitere verletzt. Der Täter ist auf der Flucht. 14.12.2025 | 0:31 min

Stimmung in der Stadt gilt als nervös

Die Stimmung in der Stadt wurde als nervös beschrieben. Viele Anwohner blieben aus Angst in ihren Häusern. Eine Anwohnerin berichtete der Nachrichtenagentur Reuters von großer Verwirrung und Nervosität. Die Polizei zeigte verstärkt Präsenz, um die Bevölkerung zu beruhigen.

Quelle: Reuters