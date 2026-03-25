Kriminalfall vor 30 Jahren:33 Tage Geiselhaft: Die Reemtsma-Entführung 1996
von Britta Hilpert, Hamburg
Es war einer der aufsehenerregendsten Entführungsfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er veränderte die Polizeiarbeit und den Umgang mit Opfer-Familien.
25. März 1996 im Garten der Villa von Jan Philipp Reemtsma: eine Handgranate, darunter ein Erpresserschreiben und keine Spur von Jan Philipp Reemtsma. Der scheue Millionen-Erbe war von Unbekannten gekidnappt worden. Das Schreiben war deutlich, so erzählt es Dieter Langendörfer, später Leiter der SOKO Reemtsma: "Erstens: keine Polizei!" Die Lösegeldforderung lag bei 20 Millionen Mark. In dem Schreiben wurde der Familie gedroht:
33 Tage wurde Jan Philipp Reemtsma in einem Keller gefangen gehalten. Er fühlte sich aus der Welt gefallen, aus dem Leben geschlagen, wie er später schrieb. Auch für die Familie und die Ermittler war es eine belastende Zeit, denn eine Entführung gehört zu den am schwersten aufzuklärenden Delikten überhaupt.
Geldübergabe mit Hindernissen
Es dauerte auch deshalb so lange, weil die Täter sehr vorsichtig waren: Es wurde über verschlüsselte Kleinanzeigen kommuniziert. Als nach einigen Tagen endlich ein Foto und eine Nachricht auf Band eintraf, war die Stimme stark verzerrt. Sie war kaum zu verstehen. Die Ehefrau war bereit zu zahlen, die Polizei sollte sich im Hintergrund halten. Aber obwohl sie und ihr Anwalt alle Anweisungen befolgten, scheiterte die Lösegeldübergabe zweimal.
Todesangst um Reemtsma
Der Kontakt zu den Entführern schien abgebrochen, so erzählt es Langendörfer. Psychologen meinten, die Todeswahrscheinlichkeit läge bei weit über 90 Prozent.
Die dritte Lösegeldforderung: 30 Millionen Mark. Die Ehefrau wollte unmarkierte Scheine durch Privatpersonen übergeben lassen. Für Ermittler Langendörfer ein Schock, denn damit war er zunächst auf Abstand gehalten:
Das pralle natürlich mit dem Interesse der Familien aufeinander, die oft zahlen und möglichst schnell das Opfer befreien wollen, so Langendörfer. Dieser Fall war der Polizei dazu eine Lehre. Die dritte Geldübergabe gelang.
Reemtsma nach 33 Tagen wieder frei
Jan Philipp Reemtsma wird in der Nacht zum 27. April 1996 nach 33 Tagen Gefangenschaft freigelassen. Für die Ermittler begann nun erst die Arbeit: Täter und Geld finden.
Entscheidende Hinweise kamen vom Opfer selbst. Er beschrieb sein Verlies minutiös. Die Spur führte zu einem Haus in Garlstedt bei Bremen. Zwei der Täter hatten es unter ihrem echten Namen angemietet - einer der wenigen Fehler der professionell geplanten Tat.
Fahndung nach Thomas Drach
Die beiden wurden auch deshalb schnell gefasst und zu hohen Haftstrafen verurteilt, weil sie auffällig viel Geld ausgaben. Der Kopf der Entführung, Thomas Drach, blieb jedoch zunächst auf der Flucht. Erst zwei Jahre später wurde er mithilfe von Zeugen und DNA-Spuren identifiziert. Er konnte schließlich in Argentinien festgenommen werden. Es war einer der seltenen Anlässe für Reemtsma, sich zu seiner Entführung zu äußern:
Drach wurde zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung wurde er wieder kriminell und sitzt heute wieder in Haft.
Jan Philipp Reemtsma selbst lebt heute noch zurückgezogener als früher in Hamburg. Von den 30 Millionen Mark Lösegeld ist bis heute nur ein kleiner Teil wieder aufgetaucht.
Britta Hilpert ist Studioleiterin des ZDF-Studios Hamburg.
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