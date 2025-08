Moderator Riccardo Simonetti probiert sich neu aus: Für einen Gastauftritt in der modernen Musical-Inszenierung des Klassikers "& Julia" steht er auf der Bühne des Operettenhaus in Hamburg.

Riccardo Simonetti: Ich habe früher Theater gespielt und dabei oft bunte Kostüme getragen - das fand ich großartig. Ich habe mich schon immer zu dieser Art von Kleidung hingezogen gefühlt. Aber immer, wenn ich solche Kleidung außerhalb der Bühne getragen habe, kam das nicht gut an: ein Junge in Kleidern!

...ist ein deutscher Entertainer, Moderator, Autor und LGBTQ -Aktivist. Er wurde 1993 in Bad Reichenhall geboren. Bekannt ist er für sein Engagement für Diversität sowie seine Auftritte im TV, auf Social Media und als Sonderbotschafter des EU-Parlaments Ende Juli spielte Simonetti eine Gastrolle im Pop-Musical "&JULIA" in Hamburg, in dem es um Vielfalt, Toleranz, Selbstbestimmung geht.

Aber wir alle müssen uns an die eigene Nase fassen: Wenn wir eine tolerante Gesellschaft wollen, in der alle Menschen Platz haben, dann müssen wir auch alle aktiv daran mitwirken. Viele Leute denken, sie haben nichts damit zu tun.

Aber jeder wird einmal im Leben an diesen Punkt kommen: Nämlich wenn man älter wird und auf einmal unsichtbarer wird und die eigenen Bedürfnisse in der Gesellschaft nicht mehr gesehen werden. Dann ist man froh, wenn man an einer Gesellschaft mitgearbeitet hat, die Platz am Tisch gemacht hat.