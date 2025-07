Ozzy Osbourne: Tausende Fans bei Trauerzug in Birmingham

Acht Tage nach dem Tod von Ozzy Osbourne haben sich tausende Fans der Heavy-Metal-Legende zu einem Trauerzug durch dessen Heimatstadt Birmingham versammelt. Bereits vor Beginn des Zugs am Mittwoch um 13 Uhr (Ortszeit, 14 Uhr MESZ) strömten zahlreiche zumeist schwarz gekleidete Fans in der zentralenglischen Stadt zusammen.

Osbournes letztes Geleit sollte nach Angaben des Stadtrats von Birmingham an der Broad Street beginnen, wo im Stil des berühmten Walk of Fame in Hollywood in den Bürgersteig eingesetzte Sterne die Namen von berühmten Söhnen und Töchtern der Stadt tragen. Auch Osbourne ist dort verewigt.