Privatjet stürzt in Florida ab: Video zeigt den Aufprall

Video zeigt verheerenden Absturz:Privatjet stürzt in Florida ab - neun Tote
In Florida ist ein Privatflugzeug unweit der Residenz von Präsident Trump abgestürzt. Alle Insassen starben. Die Ursache ist unklar. Eine Kamera filmte den Moment des Absturzes.
Beim Absturz eines Privatflugzeugs auf ein Wohngebiet im Bundesstaat Florida in den USA sind alle neun Insassen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Informationen gab es trotz erheblicher Schäden keine Verletzten oder Toten am Boden, wie Gouverneur Ron DeSantis bei einer Pressekonferenz sagte. Die Ermittlungen dauerten allerdings noch an.
Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag (Ortszeit) am helllichten Tage im Bezirk Palm Beach County. Der Absturzort liegt damit nicht weit von Mar-a-Lago entfernt, der Privatresidenz von US-Präsident Donald Trump. Er war zum Absturzzeitpunkt nicht in der Residenz.
Video zeigt verheerenden Absturz
"Das war offensichtlich ein verheerender Flugzeugabsturz", sagte DeSantis vor Journalisten.
Aufnahmen, die in sozialen Medien kursierten, scheinen den Moment des Absturzes zu zeigen. Darauf ist zu sehen, wie Autos eine Straße entlangfahren, als plötzlich ein Flugzeug nahezu senkrecht vom Himmel stürzt und am Boden in einem gewaltigen Feuerball explodiert.
Der Aufprall ließ einen Krater im Asphalt zurück. Trümmerteile seien laut DeSantis über eine beträchtliche Distanz geschleudert worden. Aus einer nahe gelegenen Wohnwagensiedlung brachten Rettungskräfte laut US-Medien rund 600 Menschen in Sicherheit. Das Gebiet sei zunächst für Ermittlungen und Aufräumarbeiten abgesperrt worden.
Pilotin setzt dramatischen Notruf ab
Audiomitschnitte dokumentieren laut US-Medien die letzten Funksprüche der Pilotin mit dem Kontrollzentrum, bevor die Maschine abstürzte. "Mayday, Mayday", habe sie gerufen und den Notfall erklärt. Das Flugzeug verliere rasch an Höhe, meldete sie den Berichten zufolge - zuletzt habe sie von einem Höhenverlust von rund 6.000 Metern pro Minute gesprochen.
"Wir werden abstürzen. (…) Wir haben keine Zeit mehr", habe die Pilotin dann dem Kontrollzentrum zugerufen. Warum die Maschine abstürzte, blieb zunächst unklar.
Flugzeug war auf dem Weg Richtung Bahamas
Der Learjet 60 war vom Flughafen Austin-Bergstrom International in Texas gestartet und auf dem Weg zum Flughafen North Eleuthera auf den Bahamas, wie die US-Luftverkehrsbehörde (FAA) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.
Weitere Informationen sollen am Montag bei einer Pressekonferenz in West Palm Beach bekanntgegeben werden. Erwartet werden dann Angaben zu den Menschen an Bord der Maschine sowie erste Erkenntnisse zur Unfallursache.
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