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Panorama

"Speedweek": Blitzermarathon erreicht am Mittwoch den Höhepunkt

"Speedweek":Blitzermarathon erreicht am Mittwoch den Höhepunkt

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Die Polizei setzt während der "Speedweek" verstärkt auf Radarkontrollen. Besonders am Mittwoch wird auf Autobahnen, Bundesstraßen und innerorts geblitzt.

Eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Autobahnpolizei Weinsberg steht am Rand der A6.

Seit Montag führt die Polizei die ganze Woche verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch. Ein besonderer Fokus liegt auf Bereiche um Schulen, Baustellen und Krankenhäusern

13.04.2026 | 0:25 min

Seit Wochenbeginn ist die Polizei in mehreren Bundesländern verstärkt Temposündern auf der Spur - am Mittwoch besonders. Nach Angaben des ADAC steht der Haupttag des sogenannten Blitzermarathons an. Während in mehreren Bundesländern über Tage die Geschwindigkeit auf Straßen überprüft wird, haben einige Landesteile wie Bayern und Baden-Württemberg laut dem Automobilclub einen Schwerpunkttag festgelegt.

Kontrolliert wird demnach auf Autobahnen, Bundesstraßen und innerorts. Der Schwerpunkt liegt dabei auf unfallträchtigen Strecken und Bereiche wie Schulen, Baustellen und Krankenhäusern. Bis auf das Saarland seien alle Bundesländer bei der "Speedweek" dabei, teilte der ADAC vorab mit.

Eine Polizistin steht am Straßenrand und führt eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Ab Montag führt die Polizei die ganze Woche verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch. Ein besonderer Fokus liegt auf Bereiche um Schulen, Baustellen und Krankenhäusern

13.04.2026 | 0:25 min

Die Polizei möchte die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind Fachleuten zufolge eine der häufigsten Unfallursachen - insbesondere für tödliche Unfälle.

So wird die Aktion bisher bewertet

Der ADAC bewertet die Kontrollaktion grundsätzlich positiv. Die intensive Medienberichterstattung sensibilisiere nicht nur jene, die tatsächlich geblitzt würden. Der Deutsche Anwaltverein findet dagegen:

Wer am Straßenverkehr teilnimmt, sollte seine Geschwindigkeit jederzeit und nicht nur in zwei Wochen im Jahr an den Verkehr, die Umgebung und die Wetterlage anpassen.

Sylvia Ruge, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Anwaltvereins

Speedweek

Um das Bewusstsein für Tempolimits zu steigern, veranstaltete die Polizei die Speedweek bereits im Jahr 2025. Autofahrer in den meisten Bundesländern mussten mit verstärkten Blitzerkontrollen rechnen.

07.08.2025 | 2:31 min

Die verstärkten Radarkontrollen dauern meist bis kommenden Sonntag an. Wer in eine Radarfalle gerät, muss mit den üblichen Sanktionen rechnen - Bußgeld, Punkte in Flensburg und gegebenenfalls Fahrverbot. Die nächste "Speedweek" ist für den 3. bis 9. August geplant.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 13.04.2026 um 6:30 Uhr in dem Beitrag "Bundesweiter Blitzermarathon startet".

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