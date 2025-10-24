Streit um kroatische "Pipi"-Limonade:Erben von Astrid Lindgren klagen auf Markenrechte
Seit 1971 produziert ein Unternehmen die "Pipi"-Limo. Nun ruft das Getränk die Nachfahren von Astrid Lindgren auf den Plan. Die sehen ihre Rechte an "Pippi Langstrumpf" verletzt.
Astrid Lindgrens berühmteste Romanfigur Pippi Langstrumpf wird zum Kern eines kuriosen Markenrechtsstreits. Die Nachfahren der Schriftstellerin haben Klage gegen einen kroatischen Limonadenhersteller eingereicht, der in Schweden eine Markenregistrierung erwirkt hat. Dies bestätigte Lindgrens Enkel Olle Nyman der dpa, nachdem zunächst schwedische Medien berichtet hatten.
Bei dem beklagten Konzern handelt es sich um "Pipi Beverages", der unter dem Markennamen "Pipi" eine Limonade vertreibt. Diese ist den Kindern und Enkeln aus dem Hause Lindgren, die rechtlich als Astrid Lindgren AB auftreten, wohl ein Dorn im Auge.
Die Astrid Lindgren AB argumentiert, es liegt eine große Verwechslungsgefahr vor.
Hersteller der "Pipi"-Limo verwundert
Beim kroatischen Produzenten sorgt die Klage für Verwunderung. Vor allem die Begründung der Klage - der Verweis auf eine mögliche Verwechslungsgefahr - löst Irritationen aus.
Offiziell habe man über die Klage bisher keinerlei Informationen erhalten, man könne nur Schlussfolgerungen auf Basis der Medienberichterstattung ziehen, teilte ein Unternehmensvertreter der dpa mit.
Astrid Lindgrens Romanfigur Pippi Langstrumpf als Vorlage
Der Website des Getränks zufolge gibt es "Pipi" bereits seit 1971. Dort heißt es auch, dass die Limo nach der berühmten und von Astrid Lindgren erfundenen Pippi Langstrumpf benannt worden sei.
Das Emblem auf den Flaschen zeigte lange Zeit ein blondes Mädchen, das mit seinen Zöpfen und Sommersprossen an Pippi Langstrumpf erinnerte, und seit einigen Jahren eine daraus erwachsene junge Frau.
Seit mehr als 50 Jahren habe sich die Marke "Pipi" einen guten Ruf und Anerkennung auf dem Markt aufgebaut, hieß es von Unternehmensseite. Und: "Wir haben keine Verbindung zu Pippi Langstrumpf."
Sollte die Markenregistrierung in Schweden der Knackpunkt für die Astrid Lindgren AB sein, dann könne man bestätigen, dass man keine Pläne verfolge, auf den schwedischen Markt zu expandieren, heißt es weiter.
Mehr zu Gerichtsfällen
Gericht in der Slowakei:Fico-Attentäter zu 21 Jahren Haft verurteiltmit Video
Karlsruhe gibt Beschwerde statt:Verfassungsgericht stärkt Rechte kirchlicher Arbeitgebermit Video
Justiz greift bei Trump-Gegnern durch:Trumps früherer Sicherheitsberater John Bolton angeklagtmit Video
Staatsanwaltschaft Hamburg:Mordanklage gegen mutmaßlichen Sexualstraftäter "White Tiger"mit Video