Konklave: Verurteilter Kardinal Becciu macht Rückzieher

Angelo Becciu am Palmsonntag auf dem Petersplatz: Nach dem Tod von Papst Franziskus hatte der verurteilte Kardinal zunächst auf einer Teilnahme am Konklave bestanden.

Im Streit um seine Konklave-Teilnahme hat der in Ungnade gefallene Kardinal Angelo Becciu nachgegeben. Er werde nicht an der Wahl des neuen Papstes teilnehmen, kündigte der Italiener in einer persönlichen Erklärung an.