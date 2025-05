Live: Requiem für Papst Franziskus aus Berlin

Die katholische Kirche in Deutschland feiert an diesem Dienstag in der Sankt-Hedwigs-Kathedrale in Berlin ein zentrales Requiem im Gedenken an den verstorbenen Papst Franziskus . Das hatte die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn angekündigt. Das bundesweite Requiem, das um 11.15 Uhr beginnt, ist nur für geladene Gäste und wird vom ZDF live übertragen.