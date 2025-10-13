  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Großbrand in Niedersachsen: Brand zerstört kompletten Supermarkt

Großbrand in Niedersachsen:Supermarkt brennt komplett nieder - Schaden in Millionenhöhe

|

Ein verheerendes Feuer in Osterode hat einen Supermarkt in Schutt und Asche gelegt. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Supermarkt-Brand in Osterode am Harz

Osterode am Harz: Ein Supermarkt in der Innenstadt ist komplett niedergebrannt.

Quelle: dpa

Ein Großbrand hat in Osterode in Niedersachsen einen Supermarkt völlig zerstört. Bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe, wie die Polizei in Göttingen mitteilte.

Das Gebäude brannte trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr vollständig nieder. Angrenzende Häuser wurden geräumt, Fenster einer benachbarten Schule durch Hitzestrahlung beschädigt.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Brandursache war zunächst unklar, die Untersuchungen dazu liefen noch. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen das Feuer am Sonntagmorgen um kurz vor 05 Uhr, bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte schon der Dachstuhl.

Die Feuerwehr war unter anderem mit drei Drehleitern vor Ort, um das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Aufgrund zahlreicher Schaulustiger sperrten Polizisten demnach zudem den Einsatzbereich weiträumig ab. Brandermittler der Polizei konnten den abgebrannten Supermarkt zunächst nicht betreten, weil noch Lösch- und Abrissarbeiten liefen.

Quelle: AFP
Thema
Niedersachsen

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen

  1. Blaulichter leuchten an einer Einsatzstelle auf einem Notarzt Fahrzeug und einem Rettungswagen (Symbolbild)

    B4 in Niedersachsen:Tragischer Unfall: Vater stirbt vor Augen seiner Töchter

  2. Blumen und Kerzen stehen an einem Bahngebäude.

    Mitte August vor Zug gestoßen:Region um Friedland trauert um 16-jährige Liana

    von Svenja Bergerhoff
    mit Video
  3. Das Logo der Polizei auf der Dienstkleidung von Polizisten die vor einem Blaulicht stehen

    Ermittlungen in Niedersachsen:Hass und Rassismus in Polizisten-Gruppenchats

    von Valerie Albert
  4. Ein Vereinsmitglied begutachtet die Cannabispflanzen auf der Plantage des Cannabis Social Club (CSC) Ganderkesee.

    Probleme mit Ämtern:Cannabis Club: Noch Verein oder schon Gartenbaubetrieb?

    von Fabian Köhler
    mit Video