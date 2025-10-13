Großbrand in Niedersachsen: Brand zerstört kompletten Supermarkt

Ein verheerendes Feuer in Osterode hat einen Supermarkt in Schutt und Asche gelegt. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Osterode am Harz: Ein Supermarkt in der Innenstadt ist komplett niedergebrannt. Quelle: dpa

Ein Großbrand hat in Osterode in Niedersachsen einen Supermarkt völlig zerstört. Bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe, wie die Polizei in Göttingen mitteilte.

Das Gebäude brannte trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr vollständig nieder. Angrenzende Häuser wurden geräumt, Fenster einer benachbarten Schule durch Hitzestrahlung beschädigt.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Brandursache war zunächst unklar, die Untersuchungen dazu liefen noch. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen das Feuer am Sonntagmorgen um kurz vor 05 Uhr, bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte schon der Dachstuhl.

Die Feuerwehr war unter anderem mit drei Drehleitern vor Ort, um das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Aufgrund zahlreicher Schaulustiger sperrten Polizisten demnach zudem den Einsatzbereich weiträumig ab. Brandermittler der Polizei konnten den abgebrannten Supermarkt zunächst nicht betreten, weil noch Lösch- und Abrissarbeiten liefen.