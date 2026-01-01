Niederlande: Vondelkirche in Amsterdam brennt in Silvesternacht

Niederlande:Vondelkirche in Amsterdam brennt in der Silvesternacht
Im Zentrum Amsterdams steht in der Silvesternacht die 1872 erbaute Vondelkirche in Flammen, ihr Turm stürzt ein. Auch am Neujahrsmorgen kämpft die Feuerwehr noch gegen den Brand.
In Amsterdam ist in der Silvesternacht eine große Kirche in Brand geraten. Der Turm der Vondelkirche im Zentrum der Hauptstadt stürzte ein, teilten die Sicherheitsbehörden in den Niederlanden mit. Eine große Zahl von Wohnungen in der Umgebung der Kirche sei evakuiert worden. Verletzte gab es nach bisherigen Berichten nicht.
Die Behörden warnten vor Funkenflug wegen starken Windes. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit einem Großaufgebot. Die Kirche sei erheblich beschädigt worden. Auch am Neujahrsmorgen dauerte der Einsatz an, wie die Sicherheitsregion Amsterdam-Amstelland mitteilte.
Ursache für Brand in Vondelkirche noch unbekannt
Die Ursache des Brandes in dem rund 50 Meter hohen Turm, der nach Mitternacht ausbrach, ist noch nicht bekannt. Die Behörden riefen Schaulustige auf, nicht zu der Kirche zu kommen und die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Die Feuerwehr versuchte, ein Übergreifen der Flammen auf das Kirchenschiff selbst zu verhindern.
"Es ist ein sehr heftiger und schrecklicher Brand in dieser monumentalen Kirche", sagte die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema, wie Medien berichteten. "Unsere erste Sorge und Priorität gilt nun dem Wohlergehen und den Häusern der unmittelbaren Anwohner", wird Halsema zitiert.
Ursprünglicher Kirchturm schon 1904 zerstört
Die Vondelkirche wurde 1872 erbaut und bis 1977 als römisch-katholische Kirche genutzt. Heute wird die neogotische Basilika anderweitig und für besondere Anlässe wie etwa Konzerte genutzt. Bereits 1904 zerstörte ein Brand den ursprünglichen Turm der Kirche.
In der Silvesternacht war in den Niederlanden letztmalig privates Feuerwerk erlaubt. Ab dem Jahreswechsel 2026/2027 soll nach einem Parlamentsbeschluss ein Böllerverbot gelten.
