Niederlande haben gewählt: Linksliberale liegen vor Wilders

Die Niederländerinnen und Niederländer haben gewählt. Nach Schließung der Wahllokale sieht es nach einem Sieg für die proeuropäische D66 aus.

Rob Jetten (D66) könnte als Sieger aus der Wahl hervorgehen. Quelle: AFP | ROBIN UTRECHT

Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders ist einer Prognose zufolge bei der Parlamentswahl in den Niederlanden nicht die stärkste Kraft geworden. Die erste Prognose sieht stattdessen die linksliberalen Demokraten 66 (D66) als Sieger.

Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnet sich in Niederlanden ab

Allerdings liegen beide Parteien sehr dicht hintereinander, so dass sich das Ergebnis noch ändern könne, meldete das niederländische Fernsehen nach Schließung der Wahllokale. Die linksliberalen Demokraten 66 (D66) mit dem Spitzenkandidaten Rob Jetten können demnach mit 27 der insgesamt 150 Sitze im Parlament in Den Haag rechnen. Wilders kommt der Prognose zufolge auf 25 Sitze. Bei der letzten Wahl vor zwei Jahren war der Islam- und EU-Feind erstmals die Nummer 1 geworden, damals mit 37 Sitzen. Anders als damals hatten diesmal im Vorfeld der Wahl alle größeren Parteien eine Koalition mit ihm ausgeschlossen.

Nach dem Scheitern der Regierung wählen die Niederlande ein neues Parlament. In Umfragen liegt Geert Wilders vorn - mit seiner rechtspopulistischen Partei will aber keiner regieren. 29.10.2025 | 1:33 min

Nach der Prognose kann die rechtsliberale heutige Regierungspartei VVD mit 23 Sitzen im Parlament rechnen. Das rot-grüne Bündnis GroenLinks/PvdA bekommt demnach 20 Mandate. Dahinter folgen die Christdemokraten mit 19. Die Prognose des niederländischen Fernsehens basiert auf Nachwahlbefragungen. Erste Hochrechnungen auf der Basis von Ergebnissen werden im Laufe der Nacht erwartet.

Nach einem Jahr ließ Wilders die Koalition platzen

Die Wahl in den Niederlanden war nach dem vorzeitigen Aus der vorigen Regierung im Juni dieses Jahres nötig geworden. Diese Regierung aus vier Parteien galt als die am weitesten rechts stehende der niederländischen Geschichte. Stärkster der vier Koalitionspartner war die Partei für die Freiheit (PVV) von Wilders. Dieser wurde jedoch nicht selbst Ministerpräsident. Diese Position bekleidete der parteilose frühere Spitzenbeamte Dick Schoof. Nach weniger als einem Jahr zog sich Wilders mit seiner Partei aber schon wieder aus der Regierung zurück.

Zum zweiten Mal innerhalb von knapp zwei Jahren wählen die Niederländer ein neues Parlament. ZDF-Korrespondent Andreas Stamm mit einer Einschätzung aus Den Haag. 29.10.2025 | 1:15 min

Seine Begründung dafür war, die anderen drei Koalitionspartner trügen die Umsetzung einer harten Anti-Migrations-Politik nicht mit. Dieses Mal lehnen alle großen Parteien eine Zusammenarbeit mit Wilders ab. Deshalb scheint es ausgeschlossen, dass seine Partei erneut mitregieren wird. Wer stattdessen die neue Regierung anführen wird, ist noch ungewiss, aber grundsätzlich hat der Spitzenkandidat der stärksten Partei die besten Aussichten. Das wäre der 38 Jahre alte Rob Jetten von D66.

Knapp zwei Jahre nach der letzten Parlamentswahl wählen die Niederlande erneut. Neuwahlen sind nötig, weil Rechtspopulist Geert Wilders Anfang Juni das rechte 4-Parteien-Bündnis platzen ließ. 29.10.2025 | 1:57 min