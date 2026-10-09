Oktober-Playlist: Die Musik-Highlights des Monats

Jeden Monat erscheinen so viele neue Songs und Alben, dass man leicht den Überblick verliert. Wir haben die wichtigsten Neuerscheinungen für Sie unter die Lupe genommen.

Von den Toten Hosen bis zu Philipp Poisel: Der Oktober wartet mit einigen Musik-Schmankerln. Doch was sind die Highlights unter den deutschsprachigen Musik-Neuerscheinungen. Ein Überblick. 09.10.2026 | 2:37 min

Wer den Kölner Karneval kennt, kennt auch Kasalla. Die fünf Jungs aus der Domstadt machen seit 15 Jahren das, was sie selbst so beschreiben: "Rock'n'Roll und Ufftata." Kölschrock trifft Karneval - und das sehr erfolgreich. Mit ihrem neuen Album "Trone und Konfetti" feiern sie ihr Bandjubiläum. "Dieses Album ist unser Geschenk an die Fans", so die Band. Einer der Vorboten ist die Single "Ich liebe diese Stadt" - eine Hommage an ihre Heimat Köln.

"Wir machen Rock'n'Roll und Ufftata" sagt die Band Kasalla. Quelle: Imago

Neues Album der Toten Hosen

Von Köln nach Düsseldorf - rund 45 Kilometer, aber eine ganz andere Musikwelt. Hier sind die Toten Hosen zuhause. Im Mai haben sie ihr letztes reguläres Studioalbum veröffentlicht - "Trink aus, wir müssen gehen!" -, auflösen wollen sie sich aber nicht. Mit der Single "Was ist mit uns los" setzen die Hosen ein Zeichen für die Demokratie: Der Song thematisiert die gesellschaftliche und politische Zerrissenheit dieser Tage und trifft in sozialen Medien wie auf Konzerten einen Nerv.

Haltung zeigen bis zum Schluss - das war schon immer typisch Hosen. Ende Oktober verabschieden sie sich außerdem von ihren Fans in Argentinien, bevor die Tour 2027 in Deutschland weitergeht.

"Trink aus! Wir müssen gehen": Die Toten Hosen kündigen ihr letztes reguläres Studioalbum an – nach fast 45 Jahren Bandgeschichte. 27.05.2026 | 2:35 min

LIYO steht ganz am Anfang ihrer Karriere

Während die Toten Hosen ihr letztes Kapitel schreiben, steht LIYO ganz am Anfang ihrer Karriere. Die 21-jährige Kölnerin veröffentlicht mit "Leiser" ihre bislang politischste Single - und zugleich den Auftakt zu ihrer zweiten EP, die im März 2027 folgt.

LIYO verbindet deutschsprachigen Indie-Pop mit Gitarrenrock, direkter Sprache, emotionaler Übersteuerung und ziemlich viel Selbstironie. Nach ihrer Debüt-EP "Ich will ganz laut schreien" richtet sie den Blick diesmal stärker nach außen: "Leiser" fragt, warum wir so oft still bleiben, wenn eigentlich Haltung gefragt wäre.

Neue Musik von Philipp Poisel im Oktober

Bleibt man beim Thema Haltung, landet man schnell bei Philipp Poisel - allerdings auf ganz andere Weise. Sein neues Album "Gute Zeiten" erscheint am 23. Oktober. Er zählt zu den prägendsten deutschen Songwritern seiner Generation. Er hat es geschafft, leise Töne massentauglich zu machen.

Seit seinem Debüt "Wo fängt dein Himmel an?" hat er sich mit einer Mischung aus Intimität, Poesie und Zurückhaltung eine treue Fangemeinde aufgebaut. Seine aktuelle Single "10m²" ist eine Hommage an Verliebte, die auch auf engstem Raum zusammenleben können - ein Duett mit der Wiener Sängerin "Verifiziert."

Der 81-jährige Rod Stewart hat seine Abschiedstournee angekündigt. Mit "The Finale Encore", die im Jahr 2027 stattfinden soll, nimmt die Rocklegende Abschied von der großen Bühne. 29.09.2026 | 0:48 min

Wer liefert den perfekten Track zu Halloween?

Den perfekten Soundtrack zu Halloween liefern Double Crush Syndrome, die Band um Rampensau Andy Brings: Mit "Death Disco" gibt es tanzbaren Rock - Gruseln auf der Tanzfläche war selten so schön. Frontmann Brings beschreibt den Sound selbst so: "Was passiert eigentlich, wenn sich die Bee Gees in einen Gothic-Club verirren und dort auch noch anfangen zu strippen?"

Dass er großer Kiss-Fan ist, hört man dem Song durchaus an. Das aktuelle Album der Band heißt "Until One of Us Dies" - und sollte jeden Rockfan abholen.

Debütalbum von Soffie

Und zum Schluss: Soffie. Die wurde durch ihr Lied "Für immer Frühling" bekannt, das sie zwischen Weihnachten und Neujahr 2023 schrieb.

Jetzt erscheint ihr Debütalbum "Kein Streit den man nicht lösen kann" von SOFFIE.

Ein Album, auf dem musikalische Leichtigkeit auf eine ironisch überspitzte Attitüde trifft. Politische Haltung und tanzbare Pop-Hymnen gehen bei ihr Hand in Hand. "Das Leben ist trotz aller Höhen und Tiefen absolut lebenswert", ist das Motto der Sängerin. "Fous!" ist die aktuelle Single.

Dolly Parton galt als besonders einflussreiche Songwriterin und verkaufte über 100 Millionen Alben. Nicht nur ihre Hits, sondern auch ihr großes soziales Engagement zeichneten sie aus. 26.08.2026 | 1:35 min

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: ZDF