London: Vanillesoße auf Kronjuwelen im Tower gekippt

Aktivisten haben im Tower of London Essen auf die Vitrine mit den Kronjuwelen gekippt. Sie protestierten damit gegen die britische Regierung. Vier Personen wurden festgenommen.

Auf die britischen Kronjuwelen im Tower of London ist ein Anschlag mit Lebensmitteln verübt worden. Eine Vitrine mit dem königlichen Schmuck sei mit Essen beworfen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. In der beworfenen Vitrine wird die Imperial State Crown, eine der britischen Königskronen, zur Schau gestellt.

Die noch junge Aktivistengruppe "Take Back Power" veröffentlichte am Mittag auf der Plattform Instagram ein Video der Aktion, das echt wirkt. Die Polizei teilte mit, vier Personen seien wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verhaftet worden. Der Tower wurde vorübergehend für die Ermittlungen geschlossen, später nur noch die Ausstellungsräume der Kronjuwelen. Am frühen Nachmittag wurde auch dieser Bereich wieder geöffnet.

Apfel-Crumble mit Vanillesoße auf Vitrine geschmiert

Im abgedunkelten Ausstellungsraum hatte plötzlich jemand ein Kuchenblech ausgepackt und den Inhalt auf der Vitrine verteilt. Ein zweiter Aktivist schüttete eine Flüssigkeit hinterher, mutmaßlich Vanillesoße.

Den Aktivisten zufolge wurde Apfel-Crumble auf die Vitrine geschmiert. Sie schrieben bei Instagram dazu: "Democracy has crumbled", in etwa: Die Demokratie ist zusammengebrochen. "Milliardäre kaufen sich politischen Einfluss, während obdachlose Menschen auf der Straße sterben", schrieb die Gruppe. Sie gab an, es sei eine Protestaktion gegen die Regierung mit der Forderung unter anderem nach einer Besteuerung großer Vermögen.

Krone durch Anschlag mit Essen nicht beschädigt

Die Polizei war um kurz vor zehn Uhr britischer Zeit zu der weltberühmten Ausstellung gerufen worden. Beschädigt wurde die Krone durch den Essensanschlag nicht, wie die Tower-Verantwortlichen der Nachrichtenagentur PA mitteilten. In der Touristenattraktion gelten eigentlich hohe Sicherheitsstandards, Besucherinnen und Besucher müssen eine Einlasskontrolle passieren.

State Crown mit mehr als 2.800 Diamanten besetzt

Jährlich besuchen Millionen Menschen den Tower of London. Die Kronjuwelen sind der Höhepunkt der Ausstellung. Die State Crown ist jene Krone, die die Monarchin oder der Monarch nach der Krönung trägt. Sie wird auch bei anderen Anlässen verwendet, darunter die Eröffnung des Parlaments. Getragen wurde sie zuletzt vom amtierenden König Charles III., der im Mai 2023 gekrönt worden war.

Die State Crown wurde 1937 angefertigt und ist mit 2.868 Diamanten, 17 Saphiren, 11 Smaragden, 269 Perlen und vier Rubinen besetzt. Sie ist etwas leichter als die Krönungskrone, die St. Edward's Crown.

