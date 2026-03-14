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15‑Jähriger klaut Linienbus und fährt bis Karlsruhe

Er wollte Freundin zur Schule bringen:15‑Jähriger klaut Linienbus und fährt über 100 Kilometer

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Diese Fahrt zur Schule war alles andere als gewöhnlich: Ein 15‑Jähriger klaut einen Linienbus und fährt damit über 100 Kilometer. Sein Ziel: die Freundin zur Schule bringen.

Ein Bus der ESWE Verkehrsgesellschaft und des RMV Rhein Main Verkehrsverbundes fährt am Abend in der Innenstadt von Wiesbaden. (Symbolbild)

Ein 15-Jähriger hat in Wiesbaden einen Linienbus geklaut und ist damit 130 Kilometer nach Karlsruhe gefahren, um seine Freundin zur Schule zu bringen.

14.03.2026 | 0:36 min

Ein 15-Jähriger Mainzer hat in Wiesbaden einen Linienbus gestohlen und fuhr damit durch den Berufsverkehr am Freitag über 100 Kilometer bis nach Karlsruhe. Dort holte er seine 14-jährige Freundin zuhause ab, um sie zur Schule zu bringen.

Den Bus hatte der Jugendliche am frühen Freitagmorgen auf dem Betriebsgelände eines Verkehrsbetriebs gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Er habe das Fahrzeug gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel in Gang gesetzt.

Fehlen des Busses wurde spät bemerkt

"Wie er an den Schlüssel gekommen ist und warum er den Bus so gut fahren konnte, wissen wir noch nicht", sagte eine Polizeisprecherin. Unklar sei auch, warum er die 14 Jahre alte Freundin auf diese ungewöhnliche - und unerlaubte - Weise zur Schule brachte.

Das Fehlen des in der Nacht gerade erst vollgetankten Busses wurde gegen 6.00 Uhr am Morgen bemerkt. Da man erst davon ausging, dass ein Busfahrer mit einem falschen Bus unterwegs sei, wurde der Vorfall erst gegen Mittag bei der Polizei bekannt.

Jugendlicher muss sich wegen Diebstahls verantworten

Ermittlungen führten dann in Richtung Karlsruhe - wo eine Polizeistreife den Bus am Mittag bemerkte. Kurz zuvor hatte der 15-Jährige seine Freundin eingesammelt.

Der Jugendliche muss sich nun wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei brachte ihn zu seinen Erziehungsberechtigten. Der Linienbus blieb unbeschädigt.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete express- Sendung im Video "15-Jähriger klaut Bus und fährt damit 130 Kilometer" um 13:29 Uhr.
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