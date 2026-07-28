Ein Jahr nach Dahlmeiers Tod: Berge als Sehnsuchtsort und Risiko

Ein Jahr nach Laura Dahlmeiers Tod:Die Berge als Sehnsuchtsort und Risiko
von Patricia Schäfer
Vor einem Jahr starb Laura Dahlmeier in den Bergen, ihr Tod wirkt bis heute nach. "Es kann jedem passieren", warnen Bergsteiger. Freunde erinnern an Dahlmeiers Persönlichkeit.
Ein Jahr nach dem tödlichen Bergunfall von Laura Dahlmeier richtet sich der Blick nicht nur auf das Schicksal der ehemaligen Biathlon-Olympiasiegerin. Auch die Frage, wie sich die Bedingungen in den Hochgebirgen der Welt verändern, beschäftigt Alpinisten zunehmend.
Für Extrembergsteiger Simon Messner zeigt der Unfall vor allem eine traurige Wahrheit, mit der jeder Bergsteiger leben muss: Absolute Sicherheit gibt es nicht. "Ja, es kann jedem passieren", sagt er im Gespräch mit ZDFheute. Einen herabfallenden Stein könne niemand kontrollieren. "Ein Stein, der von oben kommt, den kann man nicht lenken, das ist unmöglich."
Klimawandel sorgt für steigendes Risiko am Berg
Zugleich beobachtet Messner:
Die Folgen des Klimawandels seien besonders in großen Höhen spürbar, wie im Himalaya oder im Karakorum-Gebirge, in dem Laura Dahlmeier verunglückte.
Tauender Permafrost und instabiler werdendes Gestein erhöhten die Gefahr von Steinschlägen und Felsabbrüchen. "Das ist ein bisschen russisches Roulette, heute deutlich mehr als früher", sagt Messner.
Freunde und Trainingspartner: "Laura war schon besonders"
Ein Jahr nach Dahlmeiers Tod erinnern sich Freunde und Weggefährten jedoch vor allem an die außergewöhnliche Persönlichkeit hinter den sportlichen Erfolgen. Einer von ihnen ist Benedikt Ertl, enger Freund und langjähriger Trainingspartner Laura Dahlmeiers: "Es sind dann eigentlich immer auch so positive Erlebnisse, wo man dann so leichtes Schmunzeln kriegt und sagt: Das war eigentlich cool. Hey Laura, da haben wir echt coole Erlebnisse gehabt", erzählt Ertl.
Markus Anwander, Leiter des Olympiastützpunkts Garmisch-Partenkirchen, wo Dahlmeier seit ihrer Jugend trainierte, erinnert sich:
Ihr Anspruch sei immer gewesen, das Maximum aus sich herauszuholen. Auch in den Bergen. "Sie wollte nicht einfach nur wandern, sondern auch dort ihre Leistungsgrenzen nach oben verschieben."
Berge waren für Dahlmeier ein Ort der Freiheit
Für Dahlmeier selbst waren die Berge ein Ort der Freiheit, des Glücks und der Selbstbestimmung.
Vielleicht ist es diese Intensität, die sie ausstrahlte, warum die Erinnerung an Laura Dahlmeier auch ein Jahr nach ihrem Tod bei vielen so lebendig geblieben ist. Wie Benedikt Ertl, der viele Touren mit ihr unternommen hat. "Und das ist eigentlich das Schöne - also sie geht da überhaupt nicht verloren, sondern die ist nach wie vor dabei."
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