Bier landet auf der Straße: Lkw verliert nach Unfall 400 Kisten

Die Bilder lassen wohl die Herzen vieler Biertrinker bluten: Bei einem Unfall bei Zwickau hat ein Lkw eine Ladung von 400 Bierkisten verloren und ein Scherbenmeer verursacht.

Auf der Bundesstraße 93 bei Zwickau in Sachsen ist es am Montagmittag zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen.

Unfall bei Zwickau: Bier verteilte sich über drei Spuren

Ein Lastwagen verlor gegen Mittag in Höhe der Abfahrt Crossen einen Teil seiner Bierladung. 400 Kisten und zahlreiche Flaschen verteilten sich auf einer Länge von 80 Metern auf drei Spuren der Fahrbahn in Richtung Meerane. Laut dem MDR hatte sich eine Seitenverkleidung des Lkw aus bisher ungeklärter Ursache gelöst.

Zwei Pkw wurden von umherfliegenden Teilen getroffen, verletzt wurde dabei niemand. Aber ein Sprecher der Zwickauer Feuerwehr berichtete:

Wir mussten die Fahrbahn mit Schaufeln und Besen freiräumen. „ Sprecher der Feuerwehr Zwickau

16 Einsatzkräfte waren vor Ort und beseitigten gemeinsam mit der Polizei die Reste der Ladung.

Weiterer Unfall während Aufräumarbeiten

Während der Aufräumarbeiten kam es dann noch zu einem weiteren Unfall: Ein Skoda fuhr im Rückstau auf einen VW auf. Drei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die B93 blieb zunächst einspurig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach Angaben der Polizei Zwickau dauerten die Reinigungsarbeiten bis in den Nachmittag an.

Über die genaue Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen zur Ursache des ersten Unfalls sind eingeleitet.

