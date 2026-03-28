Flughafen LaGuardia in New York: Unfallursache wird ermittelt

Unfall am New Yorker Flughafen LaGuardia:Warnungen vor überlasteten Lotsen blieben offenbar folgenlos
von Tobias Bluhm
Nach dem Flugzeugunglück am US-Flughafen LaGuardia laufen die Ermittlungen. Ein Experte sagt: Bei Unfällen gibt es häufig mehr als eine Ursache. Welche Theorien werden diskutiert?
War der Flugzeugunfall in New York das Ergebnis von Überlastung eines Fluglotsen? Zwar laufen die Untersuchungen in den USA erst an. Erste Hinweise deuten jedoch schon jetzt in Richtung einer ungewöhnlich hohen Arbeitslast in den Minuten vor dem Crash.
Online abrufbare Funkmitschnitte zeigen, wie der Lotse zeitgleich Flieger am Boden und im An-/Abflug koordinierte. Dafür musste er mehrere Funkfrequenzen zeitgleich überwachen. Ein zweiter Kollege kümmerte sich um Flugplan-Freigaben, wie die Vorsitzende des US-Verkehrssicherheitsrats, der den Unfall aufarbeitet, erklärte:
Regen, viel Verkehr - und Unterbesetzung?
Dass lediglich zwei Personen die Mitternachtsschicht übernehmen, sei der Normalfall, so Homendy. Doch die laut "FlightRadar24" insgesamt 51 Flieger, die in der Stunde vor dem Crash an- und abflogen, verdeutlichen, wie stressig jene regnerische Montagnacht gewesen sein muss.
War der Tower von LaGuardia nicht ausreichend besetzt? Es würde zum Bild der vergangenen Jahre passen, in denen sich Beschwerden über Unterbesetzungen bei Fluglotsen, zu wenig Nachwuchskräften und zu vielen Überstunden häuften.
"Schweizer-Käse-Modell" - Wie sich Flughäfen absichern
Homendy betonte, dass die Schuld dennoch nicht allein beim Lotsen gesucht werden dürfe. Auch Thomas Ullrich von der Gewerkschaft der Flugsicherung in Deutschland erklärt gegenüber ZDFheute: "Es gibt ein Sicherheitsnetz, das wie ein Schweizer Käse organisiert ist - dieses Modell heißt tatsächlich so."
Dabei sind Sicherheitsebenen mit hintereinanderliegenden Käsescheiben vergleichbar. Zwar hat jede Scheibe Löcher, doch da mehrere Scheiben übereinander liegen, ist im Normalfall sichergestellt, dass alle Löcher geschlossen sind. "Damit etwas schiefgeht, muss das System also an mehreren Stellen versagen", so Ullrich.
Ablenkung durch Notfall bei weiterem Flugzeug?
Die NTSB-Untersuchung nimmt deswegen wohl auch den Notfall an Bord eines weiteren Flugzeugs in den Fokus, wie NTSB-Chefin Homendy erläuterte.
Untersuchung erst in einigen Monaten beendet
Damit die Hilfskräfte zum United-Flieger gelangen, gab der Lotse laut dem Funkmitschnitt das Kreuzen der Landebahn 22 frei - wenige Augenblicke, nachdem er bereits dem Air-Canada-Flieger die Landefreigabe erteilt hatte. Offenbar hatte der Feuerwehr-Lkw zudem keinen Transponder, war also für den Lotsen nicht zu orten. Weshalb das Fahrzeug der Anweisung, anzuhalten, dennoch nicht folgte, ist zurzeit unklar.
Unaufmerksamkeit, Überforderung, zu wenige Informationen, Kommunikationsfehler - oder alles gleichzeitig? Die Frage nach dem Unfallgrund wird das NTSB erst in einigen Monaten abschließend beantworten können.
Wurden Warnungen von Piloten ignoriert?
Klar ist jedoch auch: Schon vor dem tragischen Crash warnten Piloten wiederholt vor Kollisionen in LaGuardia. ZDFheute hat Dokumente ausgewertet, laut denen es in den letzten zwei Jahren mehrfach Hinweise zu Fehlkommunikationen gab. Zuvor hatte auch "CNN" über das sogenannte "Aviation Safety Reporting System" der NASA berichtet.
"Bitte tut etwas", schrieb ein Pilot im vergangenen Sommer in einem anonymisierten Bericht. "Das Betriebstempo in LaGuardia nimmt zu, die Lotsen gehen an ihr Limit." Stellenweise erinnere die Situation an den Airport in Washington DC, wo im vergangenen Jahr mehr als 60 Menschen bei einer Kollision mit einem Helikopter starben.
Im Juli 2024 berichtete ein weiterer Pilot: "Wir hatten die Haltelinie vor Piste 22 schon überquert, als wir angewiesen wurden, zu bremsen. Fast im selben Moment rollte ein anderer Flieger extrem nahe vor uns vorbei. Wir hatten ihn nicht sehen können, da unsere Rollbahn in einem zu spitzen Winkel zur Landebahn verläuft."
Auch wenn diese Situation auf einer anderen Rollbahn geschah - die Ähnlichkeit zum Zwischenfall mit dem Feuerwehrfahrzeug ist zumindest auffällig.
Nachbereitung sorgt für mehr Sicherheit
Thomas Ullrich beruhigt dennoch: "Man kann weiterhin mit gutem Gewissen in die USA, in Deutschland und Europa fliegen. Da mache ich mir keine Sorgen. Lotsen sind sehr stressresistent, es gibt zudem Regenerationszeiten und begrenzte Schichtlängen." Insbesondere in Deutschland gebe es zudem eine gute Fehlerkultur:
Vorfälle werden in jedem Fall nachbereitet, berichtet Ullrich, damit es künftig weniger Unfälle gibt. So paradox es klingen mag: Tragische Unfälle wie jener in New York sind es, die die Luftfahrt schrittweise sicherer machen. Die Ergebnisse der NTSB-Untersuchung werden deswegen nicht nur in New York mit Spannung erwartet.
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