Leiche in einem Koffer in Filderstadt-Bonlanden gefunden

Grausiger Fund: In Filderstadt haben Mitarbeiter des Bauhofs eine stark verweste Leiche in einem Koffer entdeckt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Der Koffer wurde an einem Bachlauf im Stadtteil Bonlanden gefunden. (Symbolbild) Quelle: dpa

Bauhof-Mitarbeiter haben in einem Koffer am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) in Baden-Württemberg eine Leiche entdeckt -stark verwest und zum Teil bereits skelettiert. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, ohne weitere Details zu nennen.

Die Polizei nahm noch am Fundort Ermittlungen auf. Eine 44-köpfige Sonderkommission wurde eingerichtet und eine Obduktion angeordnet.

Koffer lag an einem Bachlauf

Dem Bauhof war zuvor gemeldet worden, dass an einem Bachlauf im Stadtteil Bonlanden ein Koffer lag. Herbeigerufene Mitarbeiter nahmen einen Verwesungsgeruch wahr und öffneten das Gepäckstück. Die Leiche war den Angaben zufolge am späten Donnerstagvormittag gefunden worden.

Weitere Hintergründe sowie Geschlecht, Alter, Todesursache und Todeszeitpunkt sind noch unklar. Die Obduktion im Laufe des Freitags solle hierzu mehr Klarheit bringen, hieß es weiter. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

