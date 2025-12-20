Rodel-Weltcup in Lake Placid: Felix Loch fährt nächsten Sieg ein

Felix Loch kommt immer besser in Olympia-Form. Beim Weltcup in Lake Placid feiert der Rennrodler seinen zweiten Sieg dieser Saison.

Hauchdünn vor Max Langenhan: Felix Loch. Quelle: imago images

Rennrodler Felix Loch hat mit seinem zweiten Weltcupsieg der Saison auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen (ab 6. Februar) das nächste Ausrufezeichen gesetzt. In Lake Placid gewann er vor Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Max Langenhan mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,054 Sekunden.

Loch jetzt Erster im Gesamt-Weltcup

Hinter den beiden Deutschen komplettierte der Österreicher Wolfgang Kindl (+0,203 Sekunden) das Podest. David Nößler wurde Zwölfter, Timon Grancagnolo landete auf Rang 15.

Loch übernahm mit jetzt 246 Punkten auch die Führung im Gesamtweltcup vor dem Österreicher Jonas Müller (245) und Langenhan (240).

Die deutsche Rodlerin Julia Taubitz fährt in Lake Placid ihren ersten Saisonsieg ein. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. Kommentator: Daniel Pinschower 20.12.2025 | 11:05 min

Eitberger/Matschina knapp am Sieg vorbei

Bei den Doppelsitzern verpassten die WM-Dritten Dajana Eitberger und Magdalena Matschina den Sieg nur knapp. Das Duo musste sich Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich geschlagen geben, am Ende fehlten 0,284 Sekunden zum Sieg.

Die deutschen Männer-Doppelsitzer blieben bei der dritten Weltcup-Station des olympischen Winters dagegen erstmals ohne Podestplatz. Toni Eggert und Partner Florian Müller waren als Fünfte das beste deutsche Duo. Die Platzierung reichte den beiden, um die Führung im Gesamtweltcup zu übernehmen.

Den Sieg und damit ihren Premierentriumph im Weltcup sicherten sich völlig überraschend die jungen US-Amerikaner Marcus Müller/Ansel Haugsjaa.

Die Liebe zum Rodeln hat Felix Loch vom Vater geerbt und gibt sie an seine Söhne weiter. Der Rodel-Altmeister will es in der Olympia-Saison der Konkurrenz noch mal zeigen. 07.12.2025 | 6:27 min

Quelle: SID