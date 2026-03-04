Urteil für Kinderpsychiater Winterhoff: Neun Monate auf Bewährung

Der Kinderpsychiater Michael Winterhoff hatte seinen jungen Patienten dauerhaft ein umstrittenes Medikament verschrieben. Das war fahrlässige Körperverletzung, sagt das Gericht.

Das Bonner Landgericht hat den Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Kammer befand den 71-Jährigen der vorsätzlichen Körperverletzung in sieben Fällen sowie der fahrlässigen Körperverletzung für schuldig.

Zwar habe der Angeklagte Kindern und Jugendlichen das umstrittene Psychopharmakon Pipamperon zur Dauerbehandlung verordnet. Anders als von der Staatsanwaltschaft angenommen, habe er dies jedoch nicht getan, um Patienten zu schaden. Vielmehr habe der Angeklagte "aus seiner ureigenen ärztlichen Überzeugung und in heilender Absicht gehandelt", befand die Richterin.

Staatsanwaltschaft forderte längere Haftstrafe

Die Staatsanwaltschaft hatte für Winterhoff eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert. Laut Anklage soll er Patienten das Pipamperon ohne medizinische Notwendigkeit verordnet und Sorgeberechtigte nicht über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt haben.

Hierzu stellte das Gericht jedoch fest, der Angeklagte habe "Nebenwirkungen des Medikaments ersichtlich vermeiden" wollen.

Zudem habe er Einwilligungen zur Behandlung von den Sorgeberechtigten eingeholt - allerdings in der irrigen Annahme, sie ausreichend aufgeklärt zu haben. Winterhoff hatte die Anklagevorwürfe im Prozess zurückgewiesen. Seine Verteidiger plädierten auf Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Quelle: dpa