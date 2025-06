Tödlicher Angriff in Graz: Rohrbombenfund in Wohnung des Schützen

In Österreich wird den Opfern des Amoklaufs von Graz mit einer landesweiten Schweigeminute gedacht. Am Dienstag erschoss ein 21-jähriger zehn Menschen und danach sich selbst.

In der Wohnung des Schützen von Graz hat die Polizei eine "nicht funktionsfähige Rohrbombe" gefunden. Das teilte die österreichische Polizei am Mittwochmorgen im Onlinedienst X mit. In dem kurzen Post bestätigte sie überdies Angaben vom Dienstagabend, dass der 21-jährige Täter einen Abschiedsbrief hinterließ.