Experte zu Graz: "Niemand wird als Amokläufer geboren"

Der Amoklauf in Graz erschüttert Österreich. Auch in Deutschland nehmen solche Taten zu, erklärt der Kriminologe Manuel Heinemann. Ein großes Manko sieht er in der Amok-Prävention.

Warnsignale wie der Rückzug aus dem sozialen Umfeld, so Kriminologe Heinemann, gingen Amokläufen häufig voraus. 10.06.2025 | 8:37 min

Nach der Amoktat an einer Schule im österreichischen Graz mit mindestens 10 Toten steht das Land unter Schock. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Der 21-jährige mutmaßliche Täter soll auch unter den Toten sein, bestätigte die Polizei Steiermark auf X. Immer wieder kommt es auch in Deutschland zu Amokläufen. Die Zahl solcher Taten nehme zu, erklärt der Kriminologe Manuel Heinemann. Das Thema Amok dränge immer mehr in die Gesellschaft.

Dabei sei es besonders wichtig, Amoktaten in ihrer Entwicklung zu verstehen, erklärt der Experte. "Amok passiert nicht von jetzt auf gleich." Im Interview mit ZDFheute live spricht Manuel Heinemann über ...

... das Warnverhalten möglicher Amokläufer

Vor einer Amoktat zeigen Täter laut dem Experten oft verschiedene Warnsignale, wie etwa sozialer Rückzug oder soziale Isolierung vom Umfeld. "Das hat damit zu tun, dass Personen, die sich in Richtung Amok entwickeln oftmals keine anderen Gesprächsthemen mehr kennen als den Missstand, der sie in diesen Amok treibt", ordnet Heinemann ein. Der Amok diene letztendlich als "Lösungsstrategie" für diesen subjektiven Missstand, so der Kriminologe.

10 Menschen wurden getötet bei dem Amoklauf. Täter ist ein ehemaliger Schüler, der mit zwei Schusswaffen auf Schüler und Lehrkräfte schoss. 10.06.2025 | 10:10 min

Zudem könne auch Identifikationsverhalten mit anderen Amoktätern, aber auch mit dem Militär oder der Polizei ein Warnsignal sein, meint Heinemann.

Wenn jemand in Uniform zum Beispiel oft auftritt, obwohl derjenige gar nicht Angehöriger der Streitkräfte ist - das können solche Warnverhalten sein, die eben auf so eine Entwicklung Richtung Amok hindeuten. „ Manuel Heinemann, Kriminiologe

Nachdem der 21-Jährige zehn Menschen erschossen hat, trauert Österreich. 10.06.2025 | 2:15 min

Viele Warnsignale seien allerdings oft nur im Nachgang zu erkennen. "Deshalb ist es aus meiner Sicht unglaublich wichtig zu sensibilisieren, vor allem im Schulkontext." Das Schulpersonal müsse nachvollziehen können, wie sich Amok entwickelt, erklärt der Experte. Es sei aber wichtig zu erwähnen:

Wir als Gesellschaft werden nie den Punkt erreichen, an dem es eine hundertprozentige Sicherheitsgarantie gibt. Dementsprechend müssen wir eben in Prävention investieren. „ Manuel Heinemann, Kriminiologe

Mittlerweile sind Schulen beim Thema Sicherheit sensibilisiert. Sowohl bei baulichen Aspekten als auch bei der Weiterbildung von Lehrkräften, so Sicherheitsexperte Krebs. 10.06.2025 | 7:51 min

... die Amok-Prävention in Deutschland

An Schulen in Deutschland seien Beratungsangebote sehr häufig in Form von Beratungslehrenden vorhanden, so der Kriminologe. Es gebe aber auch Jugendsozialarbeit an Schulen oder externe Beratungsstellen. Dabei seien die Möglichkeiten je nach Region sehr unterschiedlich. "Das große Manko in der Prävention in Deutschland" sieht Heinemann vor allem beim sogenannten Bedrohungsmanagement.

Wir haben aktuell noch keine dezidierte Ausbildung hinsichtlich dessen, wie sich ein Amoklauf entwickelt. „ Manuel Heinemann, Kriminiologe

Der Täter war einst selbst Schüler des Gymnasiums. 10.06.2025 | 2:07 min

"Das heißt, wie erkenne ich das und welche Maßnahmen kann ich aufgrund dieser Erkenntnis dann treffen. Mit wem muss ich sprechen? Wer muss eingeschaltet werden? Ab welchem Punkt hole ich denn die Polizei wirklich ins Boot? Das sind Punkte, die sehr wichtig sind", ordnet der Experte ein. Besonders die Prävention für junge Menschen müsse gestärkt und entsprechend finanziert werden, fordert er. Dabei müsse man bedenken:

Niemand wird als Amokläufer geboren, sondern es ist ganz wichtig zu betonen, dass Amokläufer entstehen. Und demnach muss man gucken, dass man diesen Prozess in irgendeiner Form unterbinden kann. „ Manuel Heinemann, Kriminiologe

... die Zunahme von Amoktaten

Dem Kriminologen zufolge nimmt die Zahl an Amoktaten in Deutschland zu. Die Gründe für den Anstieg seien aber unklar, so Heinemann. Dabei sei Amok nicht nur eine Gefahr an Schulen. "Wir hatten ja erst eine relativ große Amok-Serie Ende letzten Jahres", erinnert der Experte. Zudem habe auch die mediale Berichterstattung "einen gewissen Einfluss darauf, ob Personen zum Beispiel so einen Amok für sich als Lösungsstrategie wählen", meint der Kriminologe.

Die mediale Berichterstattung kann zum Beispiel auch entsprechende Fantasien triggern. „ Manuel Heinemann, Kriminiologe

Wenn ein größerer Fokus auf dem Thema Amok liege, sei es auch wahrscheinlich, dass die Zahlen weiter zunehmen, ordnet Heinemann ein. "Das darf man nicht außer Acht lassen."

Der Amoklauf in Graz weckt Erinnerungen auch in Deutschland. Waleska Pavez mit einem Rückblick auf die Amokläufe von Erfurt und Winnenden. 10.06.2025 | 0:58 min