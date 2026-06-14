Schüsse in Göttingen: Polizist verletzt - Verdächtiger flüchtet

In Göttingen sind bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am späten Abend Schüsse gefallen. Ein Polizist wurde angeschossen und schwer verletzt.

Ein Polizist ist am Samstag in der Innenstadt Göttingens angeschossen und schwer verletzt worden. Es habe eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gegeben, so die Polizei. 14.06.2026 | 0:33 min

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist ein Polizist im niedersächsischen Göttingen angeschossen worden. Sanitäter brachten ihn schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und fahndet nach einem flüchtigen Täter.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen waren auch am Morgen nach der Tat weiter unklar. Die Schüsse waren am Samstagabend gegen 22:15 Uhr gefallen. Ein Polizeisprecher berichtete wenig später von einer "dynamischen Lage".

Am Morgen teilte die Polizei mit, der Zustand des angeschossenen Beamten sei mittlerweile stabil. Es bestehe keine Lebensgefahr mehr. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass die Schüsse mit einer scharfen Waffe abgegeben wurden, nicht mit einer Schreckschusswaffe.

Tausende feierten zum Tatzeitpunkt in der Innenstadt

Zum Zeitpunkt der Tat feierten Tausende Menschen in der Innenstadt die "Nacht der Kulturen". Bei dem Stadtfest treten auf mehreren Bühnen verteilt Musiker, Artisten und andere Künstler auf. Die Tat spielte sich laut Polizeiangaben aber ein gutes Stück entfernt am Rand der Innenstadt ab - direkt auf einem Gehweg neben der Bundesstraße 27, die aus Göttingen hinausführt.

Laut Ermittlern flüchtete eine Person direkt nach den Schüssen vom Tatort. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten in der Nacht nach ihm. Auch ein Hubschrauber kreiste zwischenzeitlich über der Stadt. Auch am Morgen sind den Angaben zufolge noch immer Beamte im Einsatz. Die Polizei riet Bürgern, den Tatort zu meiden. Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, auch nicht für die Besucher des Stadtfests.

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Hintergründe noch unklar

Bereits in der Nacht gingen laut dem Sprecher diverse Hinweise bei der Polizei ein. Auch Videos von der Tat in sozialen Netzwerken würden von den Ermittlern ausgewertet.

Zu den Hintergründen des Streits und der Schussabgabe gab die Polizei zunächst keine Auskunft. Die Stadt Göttingen liegt im südlichen Teil von Niedersachsen. Mit rund 127.000 Einwohnern ist die Universitätsstadt die sechstgrößte Stadt in dem Bundesland.

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