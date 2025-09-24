Explosion in Oslo: Polizei vermutet kriminellen Hintergrund

Verdächtiger festgenommen:Explosion in Oslo - Polizei ermittelt
Im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo ist es zu einer Explosion gekommen. Die Polizei ermittelt. Man könnte "nichts ausschließen". Eine verdächtige Person wurde festgenommen.
Nach einer Explosion im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo ermittelt die Polizei. Eine Person sei zur Befragung festgenommen worden, teilte die Polizei mit.
Man suche noch nach weiteren Personen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Explosion beteiligt gewesen sein könnten. Informationen zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht.
Zweiter Sprengsatz in Oslo von Polizei gesprengt
Bei einem zweiten Sprengsatz, der laut der Nachrichtenagentur Reuters von der Polizei gesprengt wurde, handelte es sich offenbar um eine Handgranate militärischer Bauart, so die Polizei.
Der Ort des Geschehens befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Universitätscampus und etwa 500 Meter vom Königspalast sowie der israelischen Botschaft entfernt.
Brian Skotnes, Einsatzleiter der Polizei, sagte zu Journalisten über ein mögliches Motiv:
Das Gebiet sei inzwischen sicher.
Medien: Verdächtiger offenbar erst 13 Jahre alt
Die Sender TV2 und die Tageszeitung "Aftenposten" berichteten unter Berufung auf nicht namentlich genannte Insider, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 13-Jährigen. Skotnes lehnte eine Stellungnahme zum Alter des Verdächtigen ab.
In einem seltenen Schritt hatten die Behörden die Einwohner Oslos mit einer Notfallnachricht auf ihren Mobiltelefonen vor der Explosion gewarnt.
