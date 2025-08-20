Aktenzeichen XY vom 20.8.2025:Raub-Serie auf Supermärkte in Niedersachsen
Gleich vier Überfälle auf Supermärkte gab es zwischen Oktober 2023 und März 2024 im Landkreis Vechta. Die Polizei sieht ein ähnliches Muster und geht von einer Raub-Serie aus.
Zwischen Oktober 2023 und März 2024 kam es im Landkreis Vechta zu insgesamt vier Überfällen auf eine Supermarkt-Kette. Die Polizei geht davon aus, dass bei dieser Raub-Serie die jeweils verschiedenen Täter miteinander in Kontakt standen, da das Vorgehen bei den vier Überfällen sehr ähnlich war.
Erster Überfall in Langförden
Am 12. Oktober 2023, kurz nach 21 Uhr, wollten die Angestellten eines Verbrauchermarktes in Langförden das Gebäude durch den Seitenausgang verlassen. Plötzlich standen sie drei bewaffneten und maskierten Männern gegenüber. Die Fremden drängten die Mitarbeiter zurück ins Büro und zwangen sie, das Geld aus dem Tresor auszuhändigen.
Eine der Angestellten schaffte es, in einem unbeobachteten Moment in die Damentoilette zu flüchten, sich dort einzusperren und Alarm zu schlagen. Doch kurz bevor die Polizei eintraf, flüchteten die Täter. Möglicherweise hatten die drei Unbekannten einen vierten Komplizen, der das Fluchtfahrzeug - einen dunklen Wagen - fuhr.
Weitere Überfälle in Lutten und Vechta
Nur vier Wochen später, am 3. November 2023, fand ein weiterer Überfall auf die Supermarktkette statt - diesmal in Lutten. Täterbeschreibung, Vorgehen und Bewaffnung ähneln stark dem Fall in Langförden. Diesmal waren es zwei Männer, die die Angestellten kurz nach 21 Uhr zwangen, den Tresor zu öffnen. Bei dem Fluchtwagen handelte es sich vermutlich um einen BMW. Ein Zeuge meinte, die Automarke anhand der Rücklichter erkannt zu haben.
Weitere sechs Wochen später, am 16. Dezember 2023, folgte um 21:17 Uhr der nächste Überfall. Betroffen war diesmal ein Supermarkt in Vechta. Hier bedrohte ein einzelner Täter die drei Angestellten und drängte sie zurück ins Gebäude.
Letzter Überfall der Serie wieder in Lutten
Der bisher letzte Überfall, der der Serie zugeschrieben wird, fand am 8. März 2024 um 21:16 Uhr wieder in Lutten statt. Hier waren die Täter vermutlich zu zweit - ein Räuber und sein Komplize, der im Fluchtwagen wartete.
Zeugen waren sich sicher, einen Kleinwagen erkannt zu haben. Von diesem Überfall gibt es Bilder einer Überwachungskamera, mit denen die Polizei aktuell fahndet.
Personenbeschreibungen
Fragen nach Zeugen
- Wer kann Angaben zu den Tätern machen?
- Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Taten machen?
- Wem sind im Zusammenhang mit den Überfällen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?
- Wer erkennt den Tatverdächtigen auf dem Bild der Überwachungskamera, das am 8. März 2024 in Lutten aufgenommen worden ist?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Überfallserie führen, sind 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Cloppenburg/Vechta,
Telefon: 04471 / 18 60 300
Ab 21. August: 04471 / 18 60 0
