Gleich vier Überfälle auf Supermärkte gab es zwischen Oktober 2023 und März 2024 im Landkreis Vechta. Die Polizei sieht ein ähnliches Muster und geht von einer Raub-Serie aus.

XY-Szenenfoto: Die Supermarkt-Angestellten wollten gerade Feierabend machen, als sie von mehreren maskierten Männern überrascht wurden. Quelle: ZDF

Zwischen Oktober 2023 und März 2024 kam es im Landkreis Vechta zu insgesamt vier Überfällen auf eine Supermarkt-Kette. Die Polizei geht davon aus, dass bei dieser Raub-Serie die jeweils verschiedenen Täter miteinander in Kontakt standen, da das Vorgehen bei den vier Überfällen sehr ähnlich war.

In der aktuellen Ausgabe geht es wieder um ungeklärte Kriminalfälle, die die Opfer in Alltagssituationen trafen: nach einem Bankbesuch oder einem fröhlichen Abend mit Freunden. 20.08.2025

Erster Überfall in Langförden

Am 12. Oktober 2023, kurz nach 21 Uhr, wollten die Angestellten eines Verbrauchermarktes in Langförden das Gebäude durch den Seitenausgang verlassen. Plötzlich standen sie drei bewaffneten und maskierten Männern gegenüber. Die Fremden drängten die Mitarbeiter zurück ins Büro und zwangen sie, das Geld aus dem Tresor auszuhändigen.

Eine der Angestellten schaffte es, in einem unbeobachteten Moment in die Damentoilette zu flüchten, sich dort einzusperren und Alarm zu schlagen. Doch kurz bevor die Polizei eintraf, flüchteten die Täter. Möglicherweise hatten die drei Unbekannten einen vierten Komplizen, der das Fluchtfahrzeug - einen dunklen Wagen - fuhr.

Weitere Überfälle in Lutten und Vechta

Nur vier Wochen später, am 3. November 2023, fand ein weiterer Überfall auf die Supermarktkette statt - diesmal in Lutten. Täterbeschreibung, Vorgehen und Bewaffnung ähneln stark dem Fall in Langförden. Diesmal waren es zwei Männer, die die Angestellten kurz nach 21 Uhr zwangen, den Tresor zu öffnen. Bei dem Fluchtwagen handelte es sich vermutlich um einen BMW. Ein Zeuge meinte, die Automarke anhand der Rücklichter erkannt zu haben.

Weitere sechs Wochen später, am 16. Dezember 2023, folgte um 21:17 Uhr der nächste Überfall. Betroffen war diesmal ein Supermarkt in Vechta. Hier bedrohte ein einzelner Täter die drei Angestellten und drängte sie zurück ins Gebäude.

Letzter Überfall der Serie wieder in Lutten

Der bisher letzte Überfall, der der Serie zugeschrieben wird, fand am 8. März 2024 um 21:16 Uhr wieder in Lutten statt. Hier waren die Täter vermutlich zu zweit - ein Räuber und sein Komplize, der im Fluchtwagen wartete.

Zeugen waren sich sicher, einen Kleinwagen erkannt zu haben. Von diesem Überfall gibt es Bilder einer Überwachungskamera, mit denen die Polizei aktuell fahndet.

Die Tatorte in der Region um Vechta liegen jeweils nur wenige Autominuten voneinander entfernt. Quelle: Google Earth / ZDF

Personenbeschreibungen

Überfall am 12. Oktober 2023 in Langförden Alle drei Täter waren etwa 24 bis 28 Jahre alt, komplett schwarz gekleidet und trugen schwarze, wollartige Sturmmasken mit zwei unsauberen Augenausschnitten. Einer der Gesuchten war etwa 1,87 Meter groß, von kräftiger bzw. muskulöser Gestalt, bewaffnet mit einer schwarzen Pistole und trug schwarze Wollhandschuhe.



Sein Komplize soll ebenfalls circa 1,87 Meter groß und kräftig bzw. muskulös gewesen sein. Er hatte türkisfarbene bzw. blaue Einmalhandschuhe an und war bewaffnet mit einer silbernen Pistole.



Der dritte Gesuchte war schlank und etwa 1,75 Meter groß. Seine Waffe: ein Küchenmesser. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Überfall am 3. November 2023 in Lutten Die beiden Täter sollen 20 bis 23 Jahre alt gewesen sein und schwarze, wollartige Sturmmasken mit zwei unsauberen Augenausschnitten getragen haben. Der erste Täter soll 20 bis 23 Jahre, 1,80 bis 1,85 Meter groß und korpulent gewesen sein. Seine Kleidung: grau-bräunlicher Kapuzenpullover mit weißem Zeichen in der Mitte, schwarze oder dunkelblaue Jogginghose und schwarze Wollhandschuhe. Seine Waffe: schwarze Pistole.



Der zweite Gesuchte soll ebenfalls 20 bis 23 Jahre alt gewesen sein, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er soll einen dunkelblauen Kapuzenpullover getragen haben, eine schwarze oder dunkelblaue Jogginghose und türkisfarbene bzw. blaue Einmalhandschuhe. Er trug einen hellblauen, kleineren, schmalen Rucksack, vermutlich einen Wanderrucksack. Seine Waffe: ein Küchenmesser. Überfall am 16. Dezember 2023 in Vechta Der gesuchte Mann soll 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, 1,70 bis 1,85 Meter groß, von normaler Statur. Seine Kleidung: schwarze Wollhandschuhe, dicke, schwarze Jacke mit Kragen, schwarze Cargohose, dunkle Schuhe, schwarze Sturmmaske ohne Augenausschnitte, ähnlich einem Ganzkörperanzug, dazu ein dunkler Rucksack. Seine Waffe war eine schwarze Pistole. Überfall am 8. März 2024 in Lutten Quelle: Kripo Cloppenburg/Vechta Der Gesuchte mit der schwarzen Pistole soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, circa 1,70 Meter groß, hatte eine breite/kräftige Figur und trug eine dicke, schwarze Jacke, graue Jogginghose, weiße Sneaker, eine schwarze, wollartige Sturmmaske mit zwei unsauberen Augenausschnitten, dazu einen dunklen Rucksack

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Taten machen?

Wem sind im Zusammenhang mit den Überfällen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer erkennt den Tatverdächtigen auf dem Bild der Überwachungskamera, das am 8. März 2024 in Lutten aufgenommen worden ist?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Überfallserie führen, sind 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Cloppenburg/Vechta,

Telefon: 04471 / 18 60 300

Ab 21. August: 04471 / 18 60 0