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Panorama

Schorndorf: Kleinkind stirbt im Auto - Todesursache Hitzeschlag

Schorndorf in Baden-Württemberg:Kleinkind im Auto gestorben: Todesursache war Hitzschlag

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Eine Mutter hatte ihr einjähriges Kind in Schorndorf bei Stuttgart über Stunden im Auto vergessen - das Mädchen starb. Nun steht ein Hitzschlag als Todesursache fest.

Ein Digitalthermometer zeigt die Temperatur im Innenraum eines Autos an, am 18.06.2026 in Schorndorf, Baden-Württemberg.

Traurige Gewissheit in Schorndorf bei Stuttgart: Das tote Kleinkind starb an einem Hitzeschlag. Hohe Temperaturen werden im Auto schnell zur tödlichen Gefahr.

Quelle: dpa

Das in Schorndof tot aufgefundene Kleinkind ist wegen eines Hitzeschlags im Auto gestorben. Das habe die Obduktion ergeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Mutter soll das 20 Monate alte Mädchen am Mittwoch über Stunden im Wagen in dem Ort nahe Stuttgart vergessen haben.

Nach dem Fund des leblosen Kindes hatten Notarzt und Rettungsdienst vergeblich versucht, das Mädchen wiederzubeleben. Es starb an Ort und Stelle. Gegen die 44 Jahre alte Mutter wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Schorndorf: Kleinkind stirbt in heißem Auto

Ein 20 Monate altes Mädchen ist in einem überhitzten Auto gestorben. Die Mutter soll es über Stunden im Wagen vergessen haben.

18.06.2026 | 0:54 min

Mutter glaubte, die Tochter sei im Kindergarten

"Im Glauben, ihre Tochter im Kindergarten abgegeben zu haben, soll sich die 44-Jährige am Mittwochmorgen zu ihrer Arbeit begeben haben", hieß es dazu. Als die Frau am Nachmittag ihre Tochter habe abholen wollen und das Kind nicht im Kindergarten gewesen sei, habe sie das leblose Mädchen im Auto entdeckt.

Bei der Obduktion sei ein Organversagen infolge eines Hitzeschlags als eindeutige Todesursache erkannt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft dazu mit. Unklar ist noch, ob sich die Mutter zu den Vorwürfen geäußert hat. Sie ist auf freiem Fuß und hat einen Rechtsbeistand gewählt.

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Hitze wird im geparkten Auto schnell gefährlich

Ein in direkter Sonne geparktes Auto heizt sich enorm schnell auf. Die Temperatur im Inneren wird dadurch in kurzer Zeit lebensbedrohlich. Laut ADAC ist es selbst bei moderaten 24 Grad Außentemperatur im Wageninnern bereits nach zehn Minuten 31 Grad warm. Bei hochsommerlichen 30 Grad Außentemperatur erhitzt sich das Wageninnere nach einer Stunde bereits auf 56 Grad.

Hitze ist für Babys und Kleinkinder noch schneller kritisch als für Erwachsene: Das liegt unter anderem daran, dass sie weniger schwitzen und ihren Körper deshalb schlechter abkühlen können, wie das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) erklärt. Grundsätzlich gilt laut BIÖG: Je jünger das Kind, desto größer das Risiko einer gefährlichen Überhitzung.

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Forscher kennen "Forgotten-Baby-Syndrom"

Dass Eltern ihre Kinder im Auto vergessen, ist kein Einzelfall. Forscher sprechen vom "Forgotten-Baby-Syndrom". Laut dem US-amerikanischen Psychologieprofessor David M. Diamond können Stress, Schlafmangel oder veränderte Routinen das Vergessen auslösen. Im Gehirn entstehe eine falsche Erinnerung, weil Routinehandlungen wie etwa die Fahrt zur Arbeit quasi per Autopilot absolviert würden.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Schorndorf: Kleinkind stirbt in heißem Auto" am 18.06.2026 um 12:31 Uhr.

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