Frauenrechte und Trinkwasser :Hilfswerke der Kirchen starten ihre Weihnachtsaktionen
Die Kirchen starten ihre Weihnachtsaktionen. Adveniat stellt die Rechte von Frauen in Lateinamerika in den Mittelpunkt. Brot für die Welt fördert Projekte für sauberes Trinkwasser.
Mit Gottesdiensten in Berlin und im oberbayerischen Holzkirchen haben die beiden kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt und Adveniat am Sonntag zum Beginn der Adventszeit ihre diesjährigen bundesweiten Spendenaktionen zu Weihnachten gestartet.
Brot für die Welt: Zugang zu Wasser ist Menschenrecht
Die Aktion von Brot für die Welt richtet dabei den Blick auf die Auswirkungen der globalen Wasser- und Klimakrise im südafrikanischen Simbabwe. Die Präsidentin von Brot für die Welt, Dagmar Pruin, sagte in Berlin in einem von der ARD übertragenen Fernsehgottesdienst, der Zugang zu Wasser sei ein Menschenrecht. Mehr als zwei Milliarden Menschen hätten keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. "Ohne Wasser gibt es kein Leben, keine Gesundheit, keine Nahrung", sagte Pruin zum Auftakt der Spendenaktion in der Apostel-Paulus-Kirche in Berlin-Schöneberg.
In diesem Jahr steht die mittlerweile 68. bundesweite Spendenaktion von Brot für die Welt unter dem Motto "Kraft zum Leben schöpfen". Die Spenden aus der Aktion fließen in die Arbeit der Projektpartner vor Ort.
Adveniat: Unterstützung von Frauen
Die Spendenaktion des katholischen Hilfswerks Adveniat trägt das Motto "Mut-Macherin. Frauen stärken. Hoffnung schenken". Dabei stehe die Unterstützung von Frauen im Mittelpunkt, die in Lateinamerika von Gewalt, Ausbeutung und Diskriminierung betroffen seien, teilte Adveniat am Sonntag mit. Rund 600 Menschen hätten an dem Gottesdienst teilgenommen. Auch die Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner sei unter den Gästen gewesen.
Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, betonte in seiner Predigt laut Mitteilung die Bedeutung der Frauen für eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. "Empowerment der Frauen ist der Schlüssel der Entwicklungszusammenarbeit", sagte er. Frauen stärkten Familien und ermöglichten Versöhnung.
Die Kandidatin der schwarz-roten Koalition für das Amt der Bundespräsidentin und Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, bezeichnete die weltweite Gewalt gegen Frauen als alarmierend und bedrückend. "Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Frauen ohne Angst und Gewalt leben können", sagte sie.
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