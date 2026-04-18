Ukraine: Angreifer tötet mehrere Menschen in Kiew

In Kiew schießt ein Mann auf offener Straße um sich und nimmt mehrere Geiseln. Mindestens sechs Menschen sterben, bevor Spezialkräfte den Angreifer in einem Supermarkt töten.

Bei einem Schusswaffen-Angriff in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind laut offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar. 18.04.2026 | 0:23 min

Ein Angreifer hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach offiziellen Angaben sechs Menschen erschossen. Neun weitere seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Laut Innenminister Ihor Klymenko wurde der Mann, nachdem er sich mit Geiseln in einem Supermarkt verschanzt hatte, von Spezialeinheiten der Polizei erschossen.

Spezialkräfte stürmen Supermarkt

Laut Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko schoss der Täter auf einer Straße im Süden der Hauptstadt um sich, bevor er in den Supermarkt eindrang. Nach Angaben Selenskyjs konnten die Spezialkräfte bei ihrem Zugriff vier Geiseln befreien. Eine der Geiseln sei jedoch von dem Täter erschossen worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit.

Versuche, Kontakt mit dem etwa 60-Jährigen aufzunehmen, scheiterten nach Angaben Klymenkos. Daher sei das Geschäft gestürmt worden. Bei dem Schützen handelte es sich Krawtschenko zufolge um einen 58-Jährigen, der in Moskau geboren wurde. Er habe eine automatische Waffe besessen, die auf ihn registriert gewesen sei.

Selenskyj kondoliert Angehörigen

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach den Angehörigen in einer Videobotschaft sein Beileid aus. Polizei und Geheimdienst seien dabei, die Hintergründe der Tat zu ermitteln. Selenskyjs Angaben nach sind sogar 14 Menschen verletzt worden. Die Zahl könne noch steigen, sagte er.

Quelle: dpa, AFP, Reuters