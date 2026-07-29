Kavinsky gestorben: Französischer DJ war Star in der Elektroszene

Der französische DJ und Produzent Kavinsky ist tot. Der "Nightcall"-Schöpfer wurde 50 Jahre alt. Die Todesursache ist noch unklar.

Mit "Nightcall" aus dem Film "Drive" wurde der französische Elektro-DJ und Produzent Kavinsky weltberühmt. Der 50-Jährige wurde nun tot in seiner Pariser Wohnung gefunden. 29.07.2026 | 0:38 min

Der französische DJ und Produzent Kavinsky ist tot. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey hieß, starb im Alter von 50 Jahren, wie französische Medien einstimmig berichteten. Nach Informationen der Tageszeitung "Le Parisien" wurde der Künstler am Dienstagabend in seiner Wohnung leblos aufgefunden.

Kavinsky wurde vor allem mit "Nightcall" international bekannt. Der Song gehört zum Soundtrack des Films "Drive" (2011) von Nicolas Winding Refn mit Schauspielstar Ryan Gosling.

Der Franzose galt als eine prägende Figur der französischen Elektroszene. 2024 trat er bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Paris gemeinsam mit der belgischen Sängerin Angèle auf.

Keine verdächtigen Hinweise zu Kavinskys Tod

Wie Medien unter Bezug auf die Staatsanwaltschaft weiter berichteten, wurde eine Untersuchung zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet. Am Ort des Geschehens hätten die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte keine verdächtigen Hinweise festgestellt, teilte die Staatsanwaltschaft demnach mit. Nach Informationen von "Le Parisien" werde die Möglichkeit eines Schlaganfalls geprüft.

Frankreichs Kulturministerin Catherine Pégard würdigte Kavinsky auf der Plattform X als einen besonderen Künstler, dessen zugleich tanzbare und nostalgische Musik Menschen weltweit begeistert habe.

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