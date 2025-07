Juso-Chef spendet Stammzellen und wirbt für Registrierungspflicht

Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer hat einer an Blutkrebs erkrankten 64-Jährigen aus dem US-Bundesstaat Texas Stammzellen gespendet. "Für mich war völlig klar, dass ich es mache", sagte er dem "Stern" laut Vorabmeldung vom Samstag. Er sprach sich dafür aus, die Registrierung für eine Stammzellspende zur Pflicht zu machen.

"Ich wäre dafür, dass jeder Bürger und jede Bürgerin, die vom Alter her infrage kommen, automatisch für eine Stammzellspende registriert wird, es sei denn, er oder sie widerspricht", sagte er dem Magazin.

Vor anderthalb Jahren bekam Guido Karbautzki die Diagnose Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist die letzte Möglichkeit. Seine Tochter Emilia kommt als Spenderin in Frage.

Die Registrierung erfolgt online . Erfüllt man die Voraussetzungen, kann man ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Nach einem Wangenabstrich schickt man die Probe an das Labor zurück.

Türmer: Hormonpräparate für Stammzellspende

Zur Vorbereitung musste der 29-Jährige sich fünf Tage lang morgens und abends selbst eine Spritze mit einem Hormonpräparat geben, das die Produktion von Stammzellen ankurbelt. In dieser Zeit habe er unter massiven Kopfschmerzen gelitten, eine der seltenen Nebenwirkungen. Die Entnahme erfolgte in der Berliner Charité und dauerte fünf Stunden. Trotz der Beschwerden würde er sofort wieder spenden, sagte der Juso-Vorsitzende: "Was sind schon fünf Tage Kopfschmerzen, wenn dafür jemand überlebt?"