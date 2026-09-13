Fährunglück in Indonesien: Viele Tote und Vermisste

In der Javasee in Indonesien ist eine Fähre bei schlechtem Wetter verunglückt. Mindestens sechs Menschen starben, mehr als 120 weitere werden noch vermisst.

In Indonesien ist eine Fähre mit 243 Menschen an Bord bei rauer See verunglückt. Laut Rettungskräften wurden über 100 Schiffbrüchige gerettet, Helfer suchen weiter nach Vermissten. 13.09.2026 | 0:20 min

In Indonesien sind bei einem Fährunglück auf hoher See mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte werden noch mindestens 120 Menschen vermisst.

Mehr als 100 weitere Menschen seien von nahen Schiffen in der Javasee gerettet worden, wie die für Such- und Rettungseinsätze zuständige Behörde der Stadt Banjarmasin erklärte. Der Rettungseinsatz dauerte bei rauer See noch an.

Fähre war auf dem Weg nach Borneo

Die Fähre "Virgo Transport 8" war mit 243 Menschen an Bord auf dem Weg von der Großstadt Surabaya auf der Hauptinsel Java ins knapp 500 Kilometer entfernte Banjarmasin in der Provinz Süd-Kalimantan auf Borneo. Am frühen Morgen indonesischer Zeit riss die Funkverbindung bei schlechtem Wetter zu der Fähre ab, wie die Behörde mitteilte.

Rettungskräfte wurden unter anderem mit Schiffen und einem Hubschrauber zur letzten bekannten Position des Schiffes entsandt.

August: In Indonesien war zwischen den Inseln Bali und Lombok eine Fähre in Brand geraten. 12.08.2026 | 0:14 min

Indonesien: Fährunglücke auch im Juli und August

Der Inselstaat Indonesien ist stark auf Fährverbindungen angewiesen. Reisen zur See sind in dem Land mit seinen rund 17.000 Inseln deutlich günstiger und leichter verfügbar als Flüge. Sicherheitsstandards werden jedoch nicht immer streng durchgesetzt, weshalb es vergleichsweise häufig zu Unfällen kommt.

Im August kamen bei einem Brand auf einer Fähre mindestens fünf Menschen ums Leben. Im Juli war eine Fähre mit mehr als 70 Passagieren auf dem Weg zur Insel Selayar südlich von Sulawesi gesunken. Mindestens vier Menschen starben, weitere 14 Menschen wurden nach dem Einstellen der Suchaktion noch vermisst.

Juli: Drei Tage nach einem Fährunglück südlich der indonesischen Insel Sulawesi waren fünf weitere Überlebende aus dem Meer gerettet worden. 19.07.2026 | 0:18 min

Quelle: AFP, dpa, Reuters