Indonesien: Brand auf Fähre bei Bali - 100 Menschen evakuiert

Rund eine Woche nach einem Brand auf einer Fähre in Indonesien ist erneut ein Feuer auf einem Passagierschiff ausgebrochen. Es lagen zunächst keine Meldungen über Opfer vor.

In Indonesien ist zwischen den touristischen Inseln Bali und Lombok eine Fähre in Brand geraten. Laut der Hafenbehörde konnten die meisten Menschen evakuiert werden und es gab keine Opfer. 12.08.2026 | 0:14 min

Zwischen den beliebten indonesischen Inseln Bali und Lombok ist eine Fähre in Brand geraten. Die "Putri Yasmin" war am frühen Morgen auf dem Weg von der kleinen balinesischen Hafenstadt Padang Bai nach Lembar auf der Nachbarinsel, als auf der Fahrt durch die Lombokstraße plötzlich das Feuer ausbrach.

Eine großangelegte Rettungsaktion lief an, mehrere Schiffe und ein Hubschrauber wurden zur Unglücksstelle geschickt, wie die Nachrichtenagentur Antara unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete. Alle rund 130 Menschen an Bord sind nach Behördenangaben in Sicherheit gebracht worden.

Wind, Wellen und Rauch erschweren die Evakuierung der Fähre

Nach Angaben des Chefs der Hafenbehörde, Heri Wiyanto, waren 131 Menschen an Bord, 114 Passagiere und 17 Crew-Mitglieder. Unklar war zunächst, ob auch Ausländer auf der Fähre waren. Wiyanto betonte, die Betroffenen würden von dem Schiff evakuiert. Bisher gebe es keine Todesopfer. Ob Menschen verletzt wurden, war nicht bekannt.

Überlebende der Passagierfähre "Putri Yasmin". Diese war auf der Fahrt von der Touristeninsel Bali zur Nachbarinsel Lombok in Brand geraten. Quelle: AP

Die Passagiere waren mit Rettungswesten ausgestattet, einige nutzten während der Evakuierung Rettungsboote der Fähre, wie Aufnahmen des Senders Metro TV zeigten. Starker Wind, dichter Rauch und hoher Wellengang erschwerten den Einsatz aber nach Angaben von beteiligten Rettern.

Ursache möglicherweise ein LKW-Brand

Was das Feuer auslöste, muss noch untersucht werden. Nach Berichten lokaler Medien könnte der Brand von einem Lastwagen an Bord ausgegangen sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Ein Sprecher der indonesischen Marineeinheit auf Lombok erklärte, auf der Fähre sei der Strom ausgefallen, zudem sei sie auf Grund gelaufen und nicht mehr fahrbereit.

Die Strecke Padang Bai-Lembar verbindet Bali und Lombok und wird auch von Urlaubern genutzt, die zwischen den beiden beliebten Reisezielen wechseln. Im Inselstaat Indonesien kommt es immer wieder zu Fährunglücken, teilweise mit vielen Toten.

Drei Tage nach einem Fährunglück südlich der indonesischen Insel Sulawesi sind fünf weitere Überlebende aus dem Meer gerettet worden. Die Suche nach weiteren 20 Vermissten dauert noch an. 19.07.2026 | 0:18 min

Letztes Fährunglück erst Anfang August

Erst Anfang August war eine Fähre mit mehr als 270 Menschen an Bord auf dem Weg von Java nach Sulawesi in Brand geraten. Viele Passagiere wurden gerettet, jedoch gab es mehrere Tote und Dutzende Vermisste. Im Juli vergangenen Jahres war eine Fähre zwischen Java und Bali gesunken. Fast 20 Menschen starben, 16 weitere gelten bis heute als vermisst.

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Quelle: dpa, AFP