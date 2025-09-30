Indonesien: Tote nach Einsturz einer Schule auf Java

Beim Einsturz eines Schulgebäudes auf der indonesischen Insel Java sind mindestens drei Schüler ums Leben gekommen. Viele Menschen werden in den Trümmern noch vermisst.

Nach dem Einsturz eines Schulgebäudes in Indonesien suchen Einsatzkräfte nach Überlebenden. 30.09.2025 | 0:22 min

In Indonesien suchen Einsatzkräfte fieberhaft in den Trümmern eines eingestürzten Schulgebäudes nach Überlebenden. Mindestens 38 Menschen würden noch unter dem Schutt des mehrstöckigen islamischen Internats auf der Insel Java vermisst, darunter Schüler und Bauarbeiter, teilte der Katastrophenschutz mit. Nach Angaben des Leiters der örtlichen Such- und Rettungsdienste, Nanang Sigit, kamen mindestens drei Schüler ums Leben.

Dutzende Verletzte nach Einsturz von Schulhaus

Etwa 80 Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Viele der betroffenen Teenager haben nach einem Bericht von CNN Indonesia Knochenbrüche, Kopfverletzungen und Schnittwunden erlitten. Einem der Betroffenen musste demnach ein Arm amputiert werden.

Der Sender Kompas TV berichtete unter Berufung auf die Suchtrupps, sieben Verschüttete seien am Mittag (Ortszeit) lebend lokalisiert worden. "Es ist sehr schwierig, Zugang zu den Opfern zu bekommen, da große Betonblöcke davorliegen", sagte Nanang der Deutschen Presse-Agentur.

Es ist uns gelungen, einen kleinen Durchgang zu schaffen, um sie mit Sauerstoff, Nahrung und Wasser zu versorgen. „ Nanang Sigit, Leiter Such- und Rettungsdienste

Schwere Betonplatten und Trümmerteile behindern die Suche der Rettungskräfte. Verletzte können mit Sauerstoff, Nahrung und Wasser versorgt werden. Quelle: epa

Bauarbeiten wohl Ursache für Einsturz

Das islamische Internat Al Khoziny in der Stadt Sidoarjo in der Provinz Ostjava war am Montagnachmittag plötzlich in sich zusammengefallen. Schulleiter Abdus Salam Mujib zufolge ereignete sich das Unglück, als Arbeiter im obersten Stockwerk Zement gossen. "Das Gebäude hatte nur drei Stockwerke und es war geplant, es auf vier Etagen mit Flachdach zu erweitern", sagte er vor Reportern.

Nach Angaben der Nachrichtenseite Kilat war das Gebäude erst vor wenigen Monaten errichtet worden und befand sich in der Phase der letzten Betonarbeiten. Es wurde aber bereits für den Unterricht genutzt.

Etwa 100 Schüler waren Gebäude

Zum Zeitpunkt des Einsturzes hielten sich nach örtlichen Medienberichten rund 100 Schüler zum Nachmittagsgebet im zweiten Stock des Gebäudes auf. Augenzeugen schilderten, dass das Gebäude zuvor "gezittert" habe und ächzende Geräusche von sich gab, bevor es innerhalb von Sekunden einstürzte.

Wegen laxer Sicherheitsstandards beim Bau kommt es in Indonesien immer wieder zu Unglücken. Erst Anfang des Monats waren auf Java drei Menschen getötet worden, als ein Gebäude während einer Gebetsveranstaltung einstürzte.

Im Juli ist im Inselstaat Indonesien vor der Insel Bali eine Fähre gekentert. 03.07.2025 | 0:23 min

Hunderte Rettungskräfte im Einsatz

Hunderte Einsatzkräfte von Katastrophenschutz, Feuerwehr und freiwilligen Helfern suchen nach den Verschütteten. CNN Indonesia berichtete von einer "Flut aus Zement, Balken und Gerüsten".

Die Rettungskräfte arbeiteten derweil sorgfältig daran, die fragilen Überreste des Gebäudes zu stabilisieren. "Das Baumaterial ist sehr instabil und birgt die Gefahr eines weiteren Einsturzes", betonte Einsatzleiter Nanang. Schweres Gerät stehe bereit, werde aber bislang nicht eingesetzt. Es werde weitergesucht, bis alle Vermissten gefunden seien.