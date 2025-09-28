Massenpanik in Indien: Dutzende Tote bei Auftritt von Filmstar

Auftritt von Schauspieler:Massenpanik auf Kundgebung: Dutzende Tote in Indien
Bei einem Auftritt des Filmstars Vijay sind in Indien mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Auch mehrere Kinder sollen bei der Massenpanik gestorben sein.
Stundenlanges Gedränge bei sengender Hitze hat in Indien zu einer Massenpanik mit Dutzenden Toten geführt. Wie die Behörden mitteilten, waren unter den mindestens 39 Todesopfern des Unglücks am Samstag im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu auch mehrere Kinder.
Laut Polizei und Augenzeugen hatten mehrere Tausend Menschen stundenlang in der brennenden Sonne ohne ausreichend Wasser und Essen auf eine politische Kundgebung des populären Schauspielers Vijay gewartet.
Rund 27.000 Menschen seien auf einer Straße in Tamil Nadu zusammengeströmt, als in der Menge Panik ausbrach. Unter den Todesopfern waren nach Angaben von Tamil Nadus Regierungschef, M.K. Stalin, auch neun Kinder. Zudem gab es nach Angaben eines Abgeordneten vor Ort dutzende Verletzte.
Indischer Schauspieler hält Rede, als es zu Panik kommt
Augenzeugen berichteten, bei der politischen Kundgebung sei es zu stundenlangen Verzögerungen gekommen. Die Polizei sei nicht mit genügend Kräften vor Ort gewesen. Laut der Zeitung "Indian Express" brach die Massenpanik aus, als Schaulustige vom Ast eines Baumes auf die Menge unter ihnen fielen.
Die "Hindustan Times" berichtete, das Unglück habe sich ereignet, als zahlreiche Menschen zur Bühne drängten, um näher an Vijay heranzukommen. Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Videos war zu sehen, wie der Prominente seinen Anhängern Wasserflaschen zuwarf, bevor Panik ausbrach.
Vijay, der lediglich unter seinem Vornamen bekannt ist, hielt gerade eine Rede, als die Menge in Bewegung geriet. Wegen des Chaos unterbrach er seine Ansprache.
Indiens Premier Modi: "Zutiefst tragischer" Vorfall
Der Schauspieler hatte vergangenes Jahr seine eigene Partei gegründet. Seine Kundgebungen locken regelmäßig zahlreiche Menschen an. Nach der Massenpanik erklärte der 51 Jahre alte Filmstar:
Indiens Premierminister Narendra Modi bekundete den Angehörigen der Opfer ebenfalls sein Beileid und sprach von einem "zutiefst tragischen" Vorfall.
Massenpaniken unter anderem bei religiösen Feierlichkeiten sind in Indien vergleichsweise häufig. Im Januar waren während des Hindu-Fests Kumbh Mela im Norden Indiens 30 Menschen ums Leben gekommen, im Juni starben in Bengaluru mindestens elf Personen bei einer Meisterfeier eines Cricket-Clubs.
