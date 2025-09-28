  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Massenpanik in Indien: Dutzende Tote bei Auftritt von Filmstar

Auftritt von Schauspieler:Massenpanik auf Kundgebung: Dutzende Tote in Indien

|

Bei einem Auftritt des Filmstars Vijay sind in Indien mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Auch mehrere Kinder sollen bei der Massenpanik gestorben sein.

27.09.2025, Indien, Karur: Tausende Menschen sammeln sich, um sich eine Rede des in der Region populären Schauspielers und Politikers Joseph Vijay Chandrasekhar (Vijay) anzuhören.

Bei einer Massenpanik in Indien sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Quelle: dpa

Stundenlanges Gedränge bei sengender Hitze hat in Indien zu einer Massenpanik mit Dutzenden Toten geführt. Wie die Behörden mitteilten, waren unter den mindestens 39 Todesopfern des Unglücks am Samstag im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu auch mehrere Kinder.

Laut Polizei und Augenzeugen hatten mehrere Tausend Menschen stundenlang in der brennenden Sonne ohne ausreichend Wasser und Essen auf eine politische Kundgebung des populären Schauspielers Vijay gewartet.

Rund 27.000 Menschen seien auf einer Straße in Tamil Nadu zusammengeströmt, als in der Menge Panik ausbrach. Unter den Todesopfern waren nach Angaben von Tamil Nadus Regierungschef, M.K. Stalin, auch neun Kinder. Zudem gab es nach Angaben eines Abgeordneten vor Ort dutzende Verletzte.

Indischer Schauspieler hält Rede, als es zu Panik kommt

Augenzeugen berichteten, bei der politischen Kundgebung sei es zu stundenlangen Verzögerungen gekommen. Die Polizei sei nicht mit genügend Kräften vor Ort gewesen. Laut der Zeitung "Indian Express" brach die Massenpanik aus, als Schaulustige vom Ast eines Baumes auf die Menge unter ihnen fielen.

Indien, Prayagraj: Hindu-Anhänger versuchen während des Maha Kumbh Mela Festivals am "Mauni Amavasya" oder Neumondtag, eine Barrikade zu überqueren, um ein heiliges Bad im Sangam zu nehmen, dem Zusammenfluss von Ganges, Yamuna und dem mythischen Saraswati.

Beim Pilgerfest Maha Kumbh hatte eine Massenpanik Anfang des Jahres mehrere Menschen das Leben gekostet. Zehntausende Hindus wollten ein rituelles Bad nehmen, es brach Panik aus.

29.01.2025 | 1:10 min

Die "Hindustan Times" berichtete, das Unglück habe sich ereignet, als zahlreiche Menschen zur Bühne drängten, um näher an Vijay heranzukommen. Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Videos war zu sehen, wie der Prominente seinen Anhängern Wasserflaschen zuwarf, bevor Panik ausbrach.

Vijay, der lediglich unter seinem Vornamen bekannt ist, hielt gerade eine Rede, als die Menge in Bewegung geriet. Wegen des Chaos unterbrach er seine Ansprache.

Indiens Premier Modi: "Zutiefst tragischer" Vorfall

Der Schauspieler hatte vergangenes Jahr seine eigene Partei gegründet. Seine Kundgebungen locken regelmäßig zahlreiche Menschen an. Nach der Massenpanik erklärte der 51 Jahre alte Filmstar:

Mein Herz ist gebrochen angesichts dieser Tragödie.

Vijay, indischer Filmstar

Indiens Premierminister Narendra Modi bekundete den Angehörigen der Opfer ebenfalls sein Beileid und sprach von einem "zutiefst tragischen" Vorfall.

Auf dem Bild ist der indische Premierminister Modi zu sehen.

Er sieht sich als Führer eines neuen, selbstbewussten Indiens und stellt sich auf eine Stufe mit Ikonen wie Nehru und Gandhi: Narendra Modi.

09.05.2024 | 43:33 min

Massenpaniken unter anderem bei religiösen Feierlichkeiten sind in Indien vergleichsweise häufig. Im Januar waren während des Hindu-Fests Kumbh Mela im Norden Indiens 30 Menschen ums Leben gekommen, im Juni starben in Bengaluru mindestens elf Personen bei einer Meisterfeier eines Cricket-Clubs.

Quelle: AFP
Thema
Indien

Mehr News aus Indien

  1. Kampfflugzeuge haben bei dem umstrittenen russisch-belarussischen Manöver "Sapad" (West) IR-Täuschkörper gegen Lenkwaffen mit Infrarotsuchkopf ausgestoßen. Das britische Verteidigungsministerium hält es für sehr wahrscheinlich, dass Russland eine für September geplante Militärübung abgesagt hat.

    Russisch-belarussische Übung:Indien beim Großmanöver Sapad: EU besorgt

    mit Video
  2. Indische Rettungskräfte arbeiten in einem Gebiet, das von einer durch einen Wolkenbruch ausgelösten Sturzflut in der Region Padder im Distrikt Kishtwar in Jammu und Kashmir, Indien, am 15.08.2025 betroffen ist.

    Sturzfluten und Erdrutsche:Hunderte Tote in Indien und Pakistan

    mit Video
  3. USA, Washington: US-Präsident Donald Trump (r) spricht mit dem indischen Premierminister Narendra Modi während einer Pressekonferenz im East Room des Weißen Hauses.
    Interview

    Nach Trumps Zollankündigung:Indien in der Zwickmühle: Wie reagiert Modi?

    mit Video
  4. Verkehrsaufkommen in der Mega-City Mumbai.

    Mega-City in Indien:Wo Slums auf Milliarden-Villen treffen

    von Nicola Vitense-Lukat
    mit Video