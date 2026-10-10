Der Hurrikan "Isaias" wütet in einer Küstenregion des US-Bundesstaats Florida. Es sei ein "lebensbedrohlicher Sturm", der auch im Landesinnern Sturzfluten verursachen könne.

Heftiger Wind, überschwemmte Straßen, Hunderttausende Menschen zeitweise ohne Strom: Hurrikan "Isaia" ist im US-Bundesstaat Florida auf Land getroffen. 10.10.2026 | 0:27 min

Der Hurrikan "Isaias" ist im Nordwesten des US-Bundesstaates Florida auf Land getroffen und hat heftige Regenfälle und Stromausfälle mit sich gebracht. Der Wirbelsturm sei am Freitag (Ortszeit) nahe der Küstenstadt Destin auf Land getroffen, erklärte das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC). Es handele sich um einen "lebensbedrohlichen Sturm", der auch weiter im Landesinnern Sturzfluten verursachen könne. Für mehrere Küstenorte galten Evakuierungsanordnungen.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde erreichte "Isaias" laut NHC die zweite Stufe der fünfstufigen Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala. Außer Florida riefen auch Alabama und mehrere andere US-Bundesstaaten am Golf von Mexiko den Notstand aus.

"Beängstigend": Regierungsangestellter über den Sturm

In Pensacola rund 80 Kilometer westlich von Destin deckte der heftige Wind Dächer ab und riss Äste von Bäumen ab, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP von dort berichtete. Der Strom fiel aus.

Die Dinge fliegen sehr schnell durch die Luft und ich habe nie einen so schnellen Wind gesehen. „ Regierungsangestellter Jonathan Ramos in einem Hotel in Pensacola

Es sei "beängstigend". Zwei Flughäfen im Nordwesten Floridas setzten ihren Betrieb aus. Laut der Website poweroutage.us waren wegen des Hurrikans mehr als 300.000 Haushalte in Florida und mehr als 200.000 Haushalte in Alabama ohne Strom. Wegen "Isaias" wurde auch die Öl- und Gasförderung im Golf von Mexiko größtenteils unterbrochen.

Mexiko wappnet sich gegen Hurrikan "Polo". Obwohl Experten nicht damit rechnen, dass der schwere Sturm Land erreicht, drohen starke Überschwemmungen und Erdrutsche. 23.09.2026 | 0:23 min

Trump sagt Besuch eines Football-Spiels ab

Das NHC prognostizierte, dass die gesamte Küste des Golfs von Mexiko von der Mündung des Mississippi in Louisiana bis zum Fluss Suwannee in Florida von dem Wirbelsturm betroffen sein werde. US-Präsident Donald Trump sagte wegen des Hurrikans den Besuch eines Football-Spiels in Tuscaloosa im Bundesstaat Alabama ab.

"Isaias" ist der erste Hurrikan der diesjährigen Saison im Atlantik, die wegen des Klimaphänomens El Niño außergewöhnlich spät beginnt. Im Pazifik gab es schon mehrere Hurrikans, darunter "Polo", der Ende September als Hurrikan der höchsten Kategorie fünf die Küste Mexikos traf.

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Quelle: AFP