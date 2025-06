In den nächsten Tagen wird es heiß - Meteorologen rechnen mit Temperaturen deutlich über 30 Grad. Doch schon am Wochenende drohen wieder Gewitter.

Wo es in den nächsten Tagen am heißesten wird

Endlich Badewetter! In den kommenden Tagen wird es heiß. Quelle: dpa

Badewetter in Deutschland: Hochsommerliches Wetter breitet sich in den nächsten Tagen aus. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigte Temperaturen mit teils deutlich über 30 Grad an. Bis mindestens Samstag gibt es reichlich Sonnenschein, dann beenden vielerorts Gewitter die erste kleine Hitzewelle des Jahres.

Wie kann man bei Hitze besser schlafen? Helfen eine kalte Dusche, ein Ventilator neben dem Bett oder das Bettlaken vorher in den Kühlschrank zu legen? Tipps für besseren Schlaf bei heißen Temperaturen im Check. 18.08.2023 | 5:27 min

Vor allem im Westen und Südwesten wird geschwitzt, hier steigen die Temperaturen rasch und kräftig an: Am Donnerstag liegen die Werte bereits zwischen 24 und 33 Grad, in den beiden Folgetagen kann es bis zu 35 Grad heiß werden. Ab der Nacht zum Freitag kühlen die Werte in einigen großen Städten nicht mehr auf unter 20 Grad ab.

Am Donnerstag ist es überall sonnig und trocken. Dazu erwärmt sich die Luft auf 19 bis 24 Grad im Norden und 24 bis 32 Grad im übrigen Land. Quelle: ZDF

Im Norden und Osten wird es nicht ganz so schnell heiß. Hier liegen die Temperaturen am Donnerstag noch bei 18 bis 24 Grad, am Freitag schnellen sie dann auch auf 25 bis 30 Grad hoch.

Am Samstag wird es im Norden ein wenig kühler. Bereits am Freitag kann es im südwestlichen Bergland vereinzelt gewittern, am Samstag breiten sich die Gewitter deutlich aus. Im Westen und Nordwesten gewittert es dann vermehrt, im Südwesten sind dabei Unwetter durch heftige Regengüsse und Hagel wahrscheinlich.

Warme Luft kommt aus Nordafrika

"Die Hitze verwundert kaum," erklärt ZDF-Meteorologe Özden Terli mit Verweis auf die Luftmasse, die aus Nordafrika über das Mittelmeer zu uns kommt. Das lasse sich auch an dem Saharastaub erkennen, der mit der Hitze zu erwarten ist. Zugleich könne dieser Staub die Höchsttemperaturen etwas dämpfen.

Aber auch die globale Erhitzung spiele in die Wetterentwicklung hinein. Nicht nur das westliche Mittelmeer sei an der Oberfläche deutlich zu warm, erklärt Terli. Auch Nord- und Ostsee sind, laut Meldung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), im Frühjahr 2025 noch nie so warm gewesen. Daher sei schon der Frühling in Deutschland 2025 unter den drei wärmsten seit 1881.

Das Frühjahr in Deutschland war laut dem Deutschen Wetterdienst deutlich zu warm und extrem trocken. Es sei eines der drei trockensten Frühjahre seit Beginn der Messungen gewesen. 30.05.2025 | 0:20 min