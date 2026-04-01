Nach Wolfsangriff in Hamburg: Experten diskutieren Tötung

Nach Angriff auf Frau in Hamburg:Töten oder auswildern? Hamburger Wolf nun in Auffangstation
In Hamburg hat ein Wolf eine Frau verletzt. Während das Tier erst einmal in eine Auffangstation in Niedersachsen gebracht wurde, beraten Experten über das weitere Vorgehen.
Der junge Wolf, der eine Frau in Hamburg angegriffen und verletzt hat, ist zunächst in einer Wildtier-Auffangstation bei Sachsenhagen in Niedersachsen untergebracht worden. Das teilte die Hamburger Umweltbehörde mit, die weiterhin für den Wolf zuständig ist. "Zum langfristigen Verbleib des Tieres laufen Gespräche", erklärte ein Sprecher der Behörde.
Der Wolf war bereits am Wochenende im Westen Hamburgs gesichtet worden. Am Montag sei er vermutlich durch einen äußeren Reiz, etwa ein Auto oder ein anderes Tier, aktiviert worden, sagte der Sprecher. In der Folge sei er vermutlich in eine Stresssituation geraten und losgerannt.
Wolf veirrte sich in Einkaufspassage
In einer Geschäftsstraße im Zentrum von Hamburg-Altona habe er sich dann in eine kleine, wenige Meter breite Einkaufspassage verirrt. In der Passage wurde dann die Frau verletzt. Zum genauen Hergang machte die Umweltbehörde keine Angaben, auch um die Privatsphäre der Frau zu schützen, wie es hieß.
Senatorin Katharina Fegebank (Grüne) hatte am Dienstag gesagt, die Frau sei im Universitätsklinikum Eppendorf ambulant behandelt worden.
Der Wolf war nach dem Vorfall mehrere Kilometer durch die Stadt bis in die Binnenalster geflüchtet. Funkstreifenbesatzungen entdeckten ihn schwimmend im Wasser und sicherten ihn mit einer Schlinge am Jungfernstieg, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Einfangen habe mehr als eine Stunde gedauert.
Das Raubtier habe oberflächliche Verletzungen und Wunden, teilte die Umweltbehörde weiter mit. Es sei tiermedizinisch behandelt und auch auf Tollwut getestet worden, die Auswertung laufe noch. Eine Tollwuterkrankung sei aber unwahrscheinlich. Seit 2008 gelten Wölfe in Deutschland als tollwutfrei.
Tötung des Wolfs nicht ausgeschlossen
Viele Fragen sind nach wie vor offen - auch, wie lange der Wolf in seiner jetzigen Station bleiben soll. "Man guckt sich jetzt erstmal an, wie ist der Zustand des Wolfes, lässt ihn zur Ruhe kommen und wird entscheiden, was dann mit ihm passiert", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover.
Eine Tötung eines gefangen genommenen Tieres wäre demnach ein Sonderfall. "Das wäre trotzdem womöglich eine Option, aber ich kann da nichts vorwegnehmen."
Möglich sei auch, dass das Tier wieder freigelassen werde: "Eine Auswilderung wäre eine Option", sagte der Sprecher. Man könne ein Wildtier, das nicht an Gefangenschaft gewöhnt ist, nicht sehr lange in einem Gehege belassen, das darauf womöglich gar nicht ausgelegt sei. "Deshalb muss schon kurzfristig und zeitnah entschieden werden, was mit dem Tier passieren soll."
Experte spricht sich für Freilassung aus
Unterdessen sprach sich Wolfexperte Norman Stier von der TU Dresden für eine Freilassung aus - mit einem Halsband. Durch den Sender könne man das Tier jederzeit aufsuchen, es negativ konditionieren und auch töten, falls es zu Problemen kommen sollte.
Eine Chance, das Tier in das Rudel eines Wildparks zu integrieren, sieht Stier nicht. "Da gibt es Erfahrungen von Hybridfängen aus der Anfangs-Wolfswiederbesiedlung aus der Lausitz, die auch in sehr großen Gehegen trotzdem qualvoll zugrunde gegangen sind", erklärte er.
Außer bei kleinen Welpen, die sich noch an eine Gehegehaltung gewöhnen könnten, wäre eine tierschutzkonforme Unterbringung von Wölfen, die in Freiheit aufgewachsen sind, weder sinnvoll noch möglich.
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