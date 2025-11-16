Kairo: Ansturm auf Ägyptisches Museum - Neue Regeln für Tickets

Große Begeisterung kurz nach der Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums in Kairo: Tausende drängen jeden Tag in die Ausstellungen. Nun gibt es Änderungen beim Ticketverkauf.

Besucher betrachten einen Sarkophag des altägyptischen Königs Tutanchamun. Quelle: dpa

Rund zwei Wochen nach der feierlichen Eröffnung des neuen Großen Ägyptischen Museums (GEM) in Kairo ist die Besuchszeit eingeschränkt worden. Seit dem Wochenende können Eintrittskarten nur noch für bestimmte Zeitfenster gebucht werden. Ab Anfang Dezember werde der Ticketverkauf bis auf Weiteres nur noch online möglich sein, hieß es in einer Mitteilung der Museumsverwaltung.

Hintergrund dürfte ein enormer Besucheransturm in den ersten beiden Wochen sein. Mit Zeitfenstern für den Eintritt lassen sich erfahrungsgemäß oft Besucherströme besser steuern, viele Museen weltweit arbeiten damit.

Das Grand Egyptian Museum: Auch Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins. 01.11.2025 | 2:41 min

Museum: Fast 20.000 Besucher - jeden Tag

Nach Angaben eines Sprechers kamen bislang im Durchschnitt täglich rund 19.000 Menschen, um die legendären Schätze aus dem Grab von Pharao Tutanchamun, die Sonnenbarke von Pharao Cheops und Zehntausende weitere Exponate aus der rund 3.000-jährigen Geschichte des alten Ägyptens zu sehen. Damit wurden selbst die hohen Erwartungen ägyptischer Behörden übertroffen.

Nach 20 Jahren Bauzeit ist das Große Ägyptische Museum direkt neben den Pyramiden von Gizeh fertig. 31.10.2025 | 2:28 min

Museum versetzt Ägypten in "Fieber"

Nicht nur in der Galerie mit den Artefakten aus dem Schatz Tutanchamuns war der Andrang ab den Vormittagsstunden enorm, wie ein dpa-Reporter in Kairo bei mehreren Besuchen erlebte. Darunter waren auch viele Einheimische.

Die ägyptische Zeitung "Al-Masr al-Youm" berichtete von einem deutlich angestiegenen Interesse bei Ägyptern an der Geschichte ihres Landes und schrieb von einem regelrechten "Fieber", das die Leute durch das große Medieninteresse an der Museumseröffnung erfasst habe.

1924 wird Nofretete in Berlin ausgestellt. 12 Jahre zuvor wurde sie in Ägypten ausgegraben. Steht sie heute rechtmäßig in Berlin? 29.06.2025 | 18:47 min

GEM dürfte eines der meistbesuchten Museen werden

Sollten sich die bisherigen Besucherzahlen ganzjährig verstetigen, könnte das Große Ägyptische Museum eines der meistbesuchten Museen der Welt werden. Nur der Louvre in Paris und das Chinesische Nationalmuseum in Peking hatten offiziellen Angaben zufolge im vergangenen Jahr einen höheren Besucherdurchschnitt.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.