Unwetter: Starker Regen und Saharastaub in der Ägäis

Starkregen, Orkanböen und Saharastaub setzen Griechenland zu. Besonders die Ägäis und die Region um Athen sind von den Unwettern betroffen. Ein Mensch starb.

Starke Regenfälle und Saharastaub in der Ägäis

Starke Winde treiben Staub aus der Sahara über Griechenland und färben den Himmel rötlich. Hinzu kommen heftiger Regen und Stürme - es gibt bereits ein Todesopfer. 02.04.2026 | 1:13 min

Unwetter haben in Griechenland große Schäden verursacht und mindestens einen Menschen getötet. Besonders betroffen waren die südliche Ägäis und die Region um Athen.

Zu Starkregen und Orkanböen kommt auch eine starke Belastung der Luft mit Saharastaub, wie der griechische Rundfunk berichtet.

Anfang Januar hatte eine schwere technische Panne für das vollständige Erliegen des Luftverkehrs in Griechenland gesorgt. 04.01.2026 | 0:21 min

Schäden auf Inseln und Todesopfer bei Athen

Auf Rhodos rückte die Feuerwehr mehr als 50 Mal aus, vor allem wegen umgestürzter Bäume. Auch Stromleitungen, Laternen und Boote wurden beschädigt. Der Zivilschutz rief Bewohner und Touristen per SMS auf, ihre Bewegungen einzuschränken. In einem Vorort von Athen kam es zu Überschwemmungen. Ein Mann kam ums Leben, nachdem ihn Wassermassen mitgerissen und unter einem Auto eingeklemmt hatten.

Quelle: ZDF

Der Fährverkehr wurde in vielen Teilen des Landes eingestellt. Mindestens zehn Flüge nach Rhodos wurden am Mittwoch gestrichen oder umgeleitet. Inzwischen läuft der Luftverkehr wieder weitgehend normal.

Im Januar wurde Griechenland von Sturmtief "Harry" getroffen. Zwei Menschen kamen ums Leben. Rund um Athen verwandelten sich Straßen in reißende Flüsse, Autos und Müllcontainer wurden weggespült. 22.01.2026 | 0:58 min

Saharastaub verschärft Lage auf Kreta und anderen Inseln

Auf Kreta sowie den Kykladeninseln Santorini, Naxos und Mykonos brachten starke Südwinde Saharastaub. Dieser färbte den Himmel rötlich und schränkte die Sicht deutlich ein.

Meteorologen erwarten weiterhin kräftige Regenfälle, Gewitter und örtlich Hagel. Für Kreta gilt eine erhöhte Unwetterwarnung. Eine Entspannung wird erst für Freitagabend erwartet.

Quelle: dpa