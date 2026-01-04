Massive Störung bei Kontrollzentren:Nach Technik-Panne: Wieder Flüge in Griechenland
Luftraum wie leergefegt: Eine technische Störung hat am Morgen den Flugverkehr in Griechenland lahmgelegt. Am Mittag sind die ersten Flugzeuge wieder gestartet und gelandet.
Nach einer schweren technischen Panne und dem vollständigen Erliegen des Luftverkehrs in Griechenland sind am Sonntagmittag wieder die ersten Flugzeuge gestartet und gelandet. Der Präsident des Verbands der Fluglotsen, Panagiotis Psarros, sagte dem griechischen TV-Sender ERTNews:
Wann der Luftverkehr wieder vollständig normal laufen sollte, konnte Psarros nicht sagen.
Cyberattacke wird ausgeschlossen
Eine Cyberattacke schloss der Präsident des Verbands der Fluglotsen aus. Er kritisierte vielmehr den Zustand der Kommunikationssysteme: "Unsere Systeme sind uralt", sagte er dem Sender ERTNews. Darauf habe die Gewerkschaft der Fluglotsen bereits mehrfach hingewiesen. Zeitweise konnten die Fluglotsen demnach weder untereinander noch mit den Piloten kommunizieren.
Die Panne hatte Auswirkungen weit über Griechenland hinaus. Auf Flightradar24, einem Online-Dienst zur Echtzeit-Flugverfolgung, war ein nahezu leerer griechischer Luftraum zu sehen, während sich über den umliegenden Ländern die Flugzeuge ballten, weil sie umgeleitet werden mussten.
Aktuelle Nachrichten aus Griechenland
Schwere Technikpanne:Flugverkehr über Griechenland läuft wieder anVideo0:21
Massive Störung bei Kontrollzentren:Nach Technik-Panne: Wieder Flüge in Griechenlandmit Video0:21
Bräuche und Traditionen:Ungewöhnliche Silvester-Traditionen in Europavon Renée Severinmit Video1:20
Dobrindt zufrieden mit Abkommen:Keine weiteren Flüchtlinge aus EU-Ländern für Deutschlandmit Video1:45
Deutsche Airports im Sommer 2025:Mehr Fluggäste: Spanien ist Lieblingsziel der Deutschenmit Video0:24
Europa-Reise:Selenskyj zu Besuch in GriechenlandVideo0:23
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Deutsche Leistung seit 2015 wird angerechnet"Video1:03
Nachrichten | heute in Europa:Bauernproteste in Griechenlandvon Antje PieperVideo2:18