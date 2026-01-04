  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Nach Technik-Panne: Wieder Flüge in Griechenland

Massive Störung bei Kontrollzentren:Nach Technik-Panne: Wieder Flüge in Griechenland

|

Luftraum wie leergefegt: Eine technische Störung hat am Morgen den Flugverkehr in Griechenland lahmgelegt. Am Mittag sind die ersten Flugzeuge wieder gestartet und gelandet.

Ein Flughafen mit wartenden Passagieren

Nach einer schweren technischen Panne und dem vollständigen Erliegen des Luftverkehrs in Griechenland sind am Sonntagmittag wieder die ersten Flugzeuge gestartet und gelandet.

04.01.2026 | 0:21 min

Nach einer schweren technischen Panne und dem vollständigen Erliegen des Luftverkehrs in Griechenland sind am Sonntagmittag wieder die ersten Flugzeuge gestartet und gelandet. Der Präsident des Verbands der Fluglotsen, Panagiotis Psarros, sagte dem griechischen TV-Sender ERTNews:

Die Fluglotsen nutzen alternative Frequenzen und können nun wieder erste Flüge abwickeln.

Panagiotis Psarros, Präsident des Verbands der Fluglotsen

Wann der Luftverkehr wieder vollständig normal laufen sollte, konnte Psarros nicht sagen.

Cyberattacke wird ausgeschlossen

Eine Cyberattacke schloss der Präsident des Verbands der Fluglotsen aus. Er kritisierte vielmehr den Zustand der Kommunikationssysteme: "Unsere Systeme sind uralt", sagte er dem Sender ERTNews. Darauf habe die Gewerkschaft der Fluglotsen bereits mehrfach hingewiesen. Zeitweise konnten die Fluglotsen demnach weder untereinander noch mit den Piloten kommunizieren.

Die Panne hatte Auswirkungen weit über Griechenland hinaus. Auf Flightradar24, einem Online-Dienst zur Echtzeit-Flugverfolgung, war ein nahezu leerer griechischer Luftraum zu sehen, während sich über den umliegenden Ländern die Flugzeuge ballten, weil sie umgeleitet werden mussten.

Quelle: dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 04.01.2026 ab 14:32 Uhr.
Thema
Griechenland

Aktuelle Nachrichten aus Griechenland

  1. Ein Flughafen mit wartenden Passagieren

    Schwere Technikpanne:Flugverkehr über Griechenland läuft wieder an

    Video0:21
  2. Eine Frau eilt durch den leeren Flughafen in Athen. (Archiv)

    Massive Störung bei Kontrollzentren:Nach Technik-Panne: Wieder Flüge in Griechenland

    mit Video0:21
  3. Mann beißt in der Silvesternacht in eine Weintraube

    Bräuche und Traditionen:Ungewöhnliche Silvester-Traditionen in Europa

    von Renée Severin
    mit Video1:20
  4. Ein Beamter der Bundespolizei hat den Fahrer eines Kleintransporters bei der Einreise am deutsch-polnischen Grenzübergang von Küstrin-Kietz gestoppt.

    Dobrindt zufrieden mit Abkommen:Keine weiteren Flüchtlinge aus EU-Ländern für Deutschland

    mit Video1:45
  5. Ein Blick auf die Plaza de España, eines der beeindruckendsten Beispiele regionaler Architektur in Sevilla, Spanien.

    Deutsche Airports im Sommer 2025:Mehr Fluggäste: Spanien ist Lieblingsziel der Deutschen

    mit Video0:24
  6. Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj

    Europa-Reise:Selenskyj zu Besuch in Griechenland

    Video0:23
  7. ZDF-Korrespondent Ulf Röller

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Deutsche Leistung seit 2015 wird angerechnet"

    Video1:03
  8. Bauernproteste in Griechenland

    Nachrichten | heute in Europa:Bauernproteste in Griechenland

    von Antje Pieper
    Video2:18