Glasgow: Brand in historischem Gebäude - Bahnhof gesperrt

Schottland:Glasgow: Brand führt zu Gebäudeeinsturz - Bahnhof gesperrt

Ein Brand in einem historischen Gebäude nahe des Glasgower Hauptbahnhofs hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Im Zugverkehr kam es zu erheblichen Störungen.

Gebäude steht nachts unter Flammen, davor parken Feuerwehrautos.

In der Nähe des Bahnhofs in Glasgow hat ein historisches Gebäude gebrannt.

09.03.2026 | 0:27 min

Nach einem Brand und dem teilweisen Einsturz eines angrenzenden Gebäudes ist der Hauptbahnhof der schottischen Stadt Glasgow geschlossen worden.

Laut einem Bericht des Senders BBC brach das Feuer am Sonntagnachmittag in einem Geschäft für E-Zigaretten in der Nähe des Bahnhofs aus. Verletzte wurden nicht gemeldet.

Wie der Labour-Abgeordnete für Glasgow, Paul Sweeney, mitteilte, stürzte das denkmalgeschützte Gebäude teilweise ein, nachdem die Flammen stundenlang darin gewütet hatten.

Großeinsatz der Feuerwehr - Bahnhof bleibt geschlossen

Dutzende Verbindungen seien gestrichen worden, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Der Bahnhof werde bis Ende des Tages geschlossen bleiben, teilte der Verband des britischen Bahnunternehmens National Rail mit.

Der Feuerwehr zufolge waren mehr als 60 Feuerwehrleute mit zwölf Löschfahrzeugen im Einsatz. Den Angaben zufolge war das Feuer bereits am Nachmittag im Erdgeschoss ausgebrochen.

Quelle: dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Brand legt Bahnverkehr in Glasgow lahm" am 09.03.2026 um 08:54 Uhr.

