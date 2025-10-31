Florida: Flugzeug muss notlanden - mehrere Verletzte

Flughafen von Tampa:Notlandung in Florida: Mehrere Passagiere verletzt
Ein JetBlue-Flug von Cancún nach Newark musste in Florida notlanden. Mehrere Menschen wurden verletzt, die US-Luftfahrtbehörde will den Vorfall untersuchen.
Mehrere Passagiere eines JetBlue-Fluges sind nach einer Notlandung auf dem internationalen Flughafen von Tampa im US-Bundesstaat Florida verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.
Der Flug aus der mexikanischen Küstenstadt Cancún war auf dem Weg nach Newark im US-Bundesstaat New Jersey, als das Flugzeug plötzlich an Höhe verlor und nach Tampa umgeleitet wurde.
Notlandung in Florida: Zahl der Verletzten unklar
Zunächst war unklar, wie viele Personen verletzt wurden oder wie schwer ihre Verletzungen waren. Auf Tonaufnahmen des Funkverkehrs, die auf der Webseite LiveATC.net verfügbar sind, war ein Funkspruch zu hören:
Nach Angaben der Fluggesellschaft JetBlue wurden die Passagiere und Besatzungsmitglieder nach der Landung am Flughafen medizinisch untersucht, bevor einige zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht wurden.
Das Flugzeug sei für eine Inspektion aus dem Verkehr gezogen worden. Die US-Bundesluftfahrtbehörde (FAA) will den Vorfall untersuchen.
