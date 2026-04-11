11. April 1996: Ein Feuer verwandelt den Düsseldorfer Flughafen in eine Todesfalle. 17 Menschen sterben. Was damals geschah und was davon bis heute nachwirkt.

30 Jahre nach der Brandkatastrophe im Düsseldorfer Flughafen am 11. April 1996 blicken Beteiligte zurück. Was sind die wichtigsten Lehren aus diesem großen Unglück und wie sieht es dort heute aus? 10.04.2026 | 3:39 min

Flughafen Düsseldorf, 11. April 1996, kurz nach halb vier: Schweißarbeiten an einer Dehnungsfuge entzünden das Dämmmaterial in der Zwischendecke des Terminals A. Der über Jahre angesammelte Staub in den Deckenhohlräumen fängt Feuer. Es kommt zum Flashover.

In Sekundenschnelle breitet sich der Brand über hunderte Meter aus, dichter Qualm füllt das Terminal. Klimaanlagen laufen weiter und verteilen die giftigen Rauchgase durch das gesamte Gebäude. 17 Menschen sterben, 88 werden verletzt, mehrere hundert erleiden Rauchgasvergiftungen. In einem Andachtsraum erinnert heute eine Gedenktafel an die Opfer.

Flashover stellen für Feuerwehrleute eine lebensgefährliche Situation beim Löschen von Bränden dar. 02.01.2026 | 3:39 min

Eingesperrt im verqualmten Flughafengebäude

Ernst Walter ist an diesem Tag stellvertretender Dienststellenleiter des Bundesgrenzschutzes am Flughafen Düsseldorf. Als er mit seinem Wagen über das Vorfeld fährt, sieht er die Entrauchungsklappen des Flugsteigs A aufgehen. "Der Himmel war auf einmal schwarz."

Kurz darauf melden sich drei Kollegen über Funk: Sie sind noch im Gebäude, durch den giftigen Qualm eingesperrt in der eigenen Wache, mitten im Flugsteig A. Erst versucht Walter auf eigene Faust zu den eingeschlossenen Polizisten durchzudringen, doch muss schon im Treppenhaus umkehren.

Der Qualm kam mir wie ein Fahrstuhl entgegen. Ich konnte meine eigene Hand nicht mehr sehen. „ Ernst Walter, ehemals Bundesgrenzschutz

Fast eine halbe Stunde lang hält er über Funk Kontakt zu seinen eingeschlossenen Kollegen. Drinnen kämpfen die drei ums Überleben. Der Qualm senkt sich zentimeterweise tiefer, bis sie flach auf dem Boden liegen und nur noch zwei Zentimeter Atemluft verbleiben. Kurz vor dem Ersticken werden sie doch noch durch die Feuerwehr gerettet. Walter fasst es später in einem Satz zusammen:

Das waren die schlimmsten 30 Minuten meines Lebens. „ Ernst Walter

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Chaotische Zustände am Flughafen

Auch für Feuerwehrmann Erik Heumann ist dieser Einsatz unvergesslich. Als er am Flughafen ankommt und aus seinem Einsatzwagen steigt, erlebt er chaotische Szenen. Umherirrende Menschen, keine Absperrung, und auf dem Gehweg die ersten Verstorbenen. "Das waren die ersten Eindrücke, die ich dort sammeln musste", sagt Heumann.

Einen Brand dieser Größenordnung hatte er noch nicht erlebt. Er steuert seine Kollegen per Funk durch den brennenden Flughafen. Die eigentliche Herausforderung dabei: die fehlende Orientierung. "Das Gebäude des Flughafens hat eine enorme Ausdehnung, zu dem Zeitpunkt schon", erzählt er.

Und wir mussten in dieser starken Verrauchung ja die Wege dort rein erst erkunden. Wir hatten keine Planunterlagen, die uns den Weg gewiesen hätten. „ Erik Heumann, Feuerwehrmann

Trotzdem rettet die Feuerwehr an diesem Tag insgesamt etwa 2.000 Menschen am Düsseldorfer Flughafen das Leben.

Brandschutz-Experte Zehfuß, TU Braunschweig, erklärt den „Flashover“ – wie der offenbar durch Sprühfontänen ausgelöste Deckenbrand sekundenschnell zum Flammeninferno werden konnte. 02.01.2026 | 5:03 min

Lehren aus der Katastrophe

In den Jahren nach dem Brand begann die Suche nach den Verantwortlichen. Im Hauptprozess standen Architekten, Manager, Schweißer und Brandschutz-Verantwortliche vor Gericht. Ende 2001 wurde das Verfahren am Landgericht Düsseldorf gegen Zahlung von Geldauflagen eingestellt.

Dreißig Jahre später beschäftigt sich das Brandschutzmanagement des Flughafens Düsseldorf noch immer mit den Lehren dieser Katastrophe. Brandschutzingenieur Carsten Wenz zeigt, was sich seit dem Brand verändert hat: Die Zwischendecken sind heute offen gestaltet, so dass Rauch abziehen kann und Feuerwehrleute jederzeit hineinsehen können.

Dazu kommen ausnahmslos nicht brennbare Baustoffe im gesamten Terminal, eine flächendeckende Brandmeldeanlage, 44 Entrauchungsventilatoren mit je 100.000 Kubikmetern Leistung pro Stunde und eine dynamische Aufzugssteuerung, die Fahrstühle im Brandfall automatisch in sichere Etagen lenkt. Wenz sagt:

Wir haben alles getan, damit sich so etwas hier nicht wiederholen kann. „ Carsten Wenz, Brandschutzingenieur

Die Lehren aus der Brandkatastrophe waren dabei so tiefgreifend, dass der Düsseldorfer Flughafen heute als einer der sichersten Europas gilt. Was in Düsseldorf begann, veränderte den Brandschutz weit über die Stadtgrenzen hinaus. Flughäfen weltweit zogen ihre Konsequenzen, überarbeiteten Evakuierungspläne und Lüftungssysteme - ein globaler Standard, entstanden aus einer Katastrophe.