In Wien geht am Abend das ESC-Finale über die Bühne. Wer gewinnt? Wo landet Deutschland? Und wie funktioniert dieses Voting? Alles, was Sie wissen müssen.

ESC-Finale in Wien: Wer gewinnt? Und wo landet Deutschland?

Fünf Staaten boykottieren das ESC-Finale in Wien aufgrund von Israels Teilnahme. Außerdem finden in der österreichischen Hauptstadt propalästinensische Proteste statt. 15.05.2026 | 2:52 min

Wer wird gewinnen?

Favorit auf den Sieg ist Finnland. Linda Lampenius und Pete Parkkonen treten mit einem Dance-Pop-Song komplett auf Finnisch auf: "Liekinheitin." Auf Deutsch: Flammenwerfer. Im Mittelpunkt steht eine Geige, die von der Künstlerin sogar live gespielt wird.

In den Wetten liegt Finnland seit Wochen auf Platz 1, allerdings haben die Wetten zuletzt nicht immer ganz richtig gelegen. Zum Favoritenkreis gehören auch Griechenland, Dänemark und vor allem Australien - ja, Australien.

Da es sich um den Eurovision Song Contest handelt (nicht: European) ist eine Mitgliedschaft in der EU keine Voraussetzung für eine Teilnahme. Sollte die australische Sängerin Delta Goodrem mit ihrer starken Pop-Ballade "Eclipse" tatsächlich gewinnen, wäre der nächste ESC nicht in Australien, sondern einem europäischen Gastland. Vielleicht sogar Deutschland?

Bei der Eröffnung in Wien beeindruckte Sarah Engels mit einem besonderen Fashion-Moment: In Anlehnung an ihren Song "Fire" trug die Sängerin ein Kleid, das an Flammen erinnern sollte. 11.05.2026 | 0:51 min

Wer liegt bei den Jurys vorne?

Jedes Land benennt sieben Expertinnen und Experten, die 50 Prozent der Punkte vergeben (übrigens bereits am Freitagabend, beim sogenannten Jury-Finale, die allerdings erst am Samstag verkündet werden). Sie müssen auf professionelle Kriterien achten, wie Stimme, Songwriting und den Gesamteindruck eines Auftritts.

Das dürfte in diesem Jahr für Australien sprechen, denn die australische Sängerin hat die beste Stimme des Wettbewerbs. Dann würde Australien nach der Vergabe der Jury-Punkte durch die Spokespersons vorne liegen, vielleicht mit 250 bis 300 Punkten, bevor anschließend die Zuschauerpunkte vergeben werden.

So stehen die Chancen der Teilnehmer:

Finnland Linda Lampenius und Pete Parkkonen sind die Top-Favoriten, sie treten mit einem Pop-Song komplett auf Finnisch auf: "Liekinheitin." Auf Deutsch: Flammenwerfer. Die Geige wird live gespielt. Quelle: dpa

Wer liegt beim Publikum vorne?

Israel. Noah Bettan dürfte mit seinem Pop-Song "Michelle" viele Punkte von den Zuschauern bekommen - so wie bereits im vergangenen Jahr. 2025 konnte die israelische Sängerin das Publikumsvoting gewinnen.

Wegen der politischen Stimmung dürften viele Sympathisanten Israels angerufen haben, um damit ein Zeichen gegen die Kritik an Israel zu setzen. Außerdem gab es Werbekampagnen für Israel, die der ESC-Veranstalter kritisiert hat. Als Reaktion dürfen Zuschauer nun nur noch zehn Mal abstimmen und nicht mehr zwanzig Mal.

Sarah Engels vertritt Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien. Die 33-Jährige tritt mit ihrem Song "Fire" an. 15.05.2026 | 0:18 min

Auch dieses Jahr könnte Israel die meisten Stimmen der Zuschauer erhalten. Anders als letztes Jahr könnte Noah Bettan aber auch mehr Punkte von den Jurys erhalten, denn er singt stark und der Song ist gut gemacht. Damit ist auch Israel insgesamt ein Favorit auf den Sieg.

Wie stehen die Chancen für Deutschland?

Nicht so gut. Sarah Engels, einst Zweitplatzierte bei "Deutschland sucht den Superstar", tritt mit "Fire" an, bereits mit der undankbaren Startnummer 2.

Im ersten Halbfinale, wo Engels außer Konkurrenz auftrat, gab es viel Applaus für sie von den Fans. Bei Jurys dürfte der Beitrag allerdings nicht allzu viele Punkte bekommen. Dafür ist er nicht innovativ genug komponiert und es gibt noch stärkere Sängerinnen im Wettbewerb.

Deutschland könnte mit Belgien und Gastgeber Österreich um einen der hinteren Plätze konkurrieren.

Deutschlands schwache ESC-Bilanz in Bildern:

Abor & Tynna, 2025 Die deutsche ESC-Bilanz der vergangenen Jahre ist durchwachsen bis desaströs. "Abor & Tynna" landen beim ESC in Basel mit dem Song "Baller" auf Platz 15. Quelle: dpa

Warum reden alle über Israel?

Weil die Frage, ob Israel von diesem ESC ausgeschlossen werden soll oder nicht, den Wettbewerb spaltet. Wegen Israels Vorgehen in Gaza hatten die Sender aus Spanien, den Niederlanden und anderen Ländern einen Ausschluss Israels gefordert. Nun boykottieren sie den Wettbewerb.

Während des ersten Halbfinals am Dienstag gab es Proteste gegen Israel. Ein Zuschauer rief "Stop the Genocide", was während der TV-Übertragung zu hören war.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer begrüßt, dass Israel beim Eurovision Song Contest in Wien auftreten darf. Er habe sich dafür auch auf EU-Ebene eingesetzt, sagt er ZDFheute. 12.05.2026 | 1:08 min

Wann steht das Ergebnis fest?

Spät. Wenn alle Länder aufgetreten sind, kommen gefühlt acht Schnelldurchläufe und der sogenannte Interval Act. Unter anderem der deutsche ESC-Teilnehmer von 2004, Max Mutzke, wird auftreten.

Danach kommen die Jury-Punkte, aus Deutschland verkündet von wavyyboi, Zweitplatzierter beim deutschen Vorentscheid.

Anschließend verkünden die Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski die Punkte des Publikums. Auch hier könnte ein Land etwa 250 bis 300 Punkte bekommen - auf einen Schlag. Das endgültige Ergebnis - beide Wertungen zusammengerechnet - dürfte gegen 0:45 Uhr feststehen.

Dominik Rzepka ist ZDFheute-Reporter beim Eurovision Song Contest und berichtet aus Wien.